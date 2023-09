Fraaie Honda crossover zouden wij ook wel lusten

Een fraai getekende crossover van Honda, die blieven wij wel. Helaas blijft het voor ons bij kijken.

Honda werkt lang niet altijd alleen aan hun auto’s. Zo heeft het Japanse merk best wel wat auto’s uitgebracht die niet van henzelf waren en vice versa. Wie kent de Honda Crossroad nog bijvoorbeeld, een Land Rover Discovery met Honda-badge. Of in diezelfde periode de Honda Concerto en Civic die bijna identiek waren aan de Rover 400-serie (en later de 45). Er is zelfs in een heel ver verleden een Honda-versie geweest van een groot SUV-platform van General Motors. De bekendste daarvan is waarschijnlijk de Isuzu Trooper. Deze kwam echter ook op de markt als Isuzu Bighorn, Chevrolet Trooper, Subaru Bighorn, Ssangyong Korando Family, Holden Jackaroo/Monterey en de voor ons bekende Opel Monterey (en dus Vauxhall Monterey). En ook Honda kreeg een stukje van de taart met de Acura SLX en Honda Horizon.

Honda op GM-basis

De geschiedenis herhaalt zichzelf want General Motors en Honda hebben weer iets samen gebouwd. Dit keer lijkt Honda iets meer vrijheid te hebben dan enkel een logo erop plakken. De basis is het GM Ultimum platform waar bijvoorbeeld ook de Cadillac Lyriq en Chevrolet Blazer EV op staan. Honda heeft daar de Prologue van gemaakt. Dat wisten we al, maar het geringe aantal specificaties en de naam Prologue toonde al aan dat we wellicht naar een soort, nou ja, proloog aan het kijken waren.

Honda Prologue

Niks blijkt minder waar. De naam blijft Honda Prologue. Op zich best een toffe naam als ze zoals de geruchten zeggen de naam Prelude ook wederkeert. Maar het klinkt een beetje concepterig, terwijl de Prologue officieel is en eruit gaat zien zoals de aangeleverde foto’s.

En daar zien we best een kloeke SUV. Honda’s huidige designtaal is een beetje recht door zee, bijna saai. Dat betekent wel dat de auto’s ook niet overmatig lelijk zijn. De ietwat ongemakkelijke proporties die kennelijk nodig zijn voor het Ultimum-platform (de Chevrolet Blazer heeft er ook last van) worden redelijk verbloemd door de Prologue. Geen gekke statements, gewoon een strak gelijnde SUV. Prettig!

Specs

Eigenlijk geldt voor de specs hetzelfde. Geen dingen die uitermate belabberd zijn, maar grenzen verleggen doe je ook niet met de Honda Prologue. Sterker nog, een EPA-rijbereik (de Amerikaanse WLTP) van 300 mijlen of 483 kilometer is het niveau waar merken als Tesla en Hyundai bijna vijf jaar geleden al zaten voor het segment waar de Prologue in moet opereren. En dat met een 85 kWh grote batterij. Wel is de prijs passend bij een auto met oké specificaties, Honda richt namelijk op een prijs in de ‘hogere regionen van 40.000 dollar’.

De e-motoren, in eerste instantie enkel geleverd met aandrijving op alle wielen, leveren 288 pk en 452 Nm. Er komt later een tweewielaangedreven versie, al wordt niet duidelijk hoe veel die inlevert op power en welke twee wielen dat zijn. Wederom geen Tesla-cijfers, maar voor een doorsnee crossover ook niet verkeerd.

Niveaus

De Honda Prologue komt als EX (instapper), Touring (middenmoter) en Elite (topversie). Een 11 inch scherm als tellerbak en een 11,3 inch groot infotainmentscherm met draadloos Apple CarPlay en Android Auto is standaard. Ook profiteert de Prologue van GM’s banden met Google voor het OS van het scherm. Voor een panoramadak en Bose Audio moet je de EX overslaan en de Touring of Elite kiezen en uniek voor de Elite is een head-up display en een sportmodus. Dat laatste zal iets dergelijks zijn als de boost-modus in bepaalde EV’s die (tijdelijk) een extra scheut power in de e-motoren kan gooien.

Niet voor ons

Dan de olifant in de kamer, eentje die we al eerder besproken hebben. De Honda Prologue is een Amerikaans feestje en slaat Europa over. Jammer, want op zich zou een 50.000 euro kostende crossover van Honda nieuwe kopers naar het merk kunnen trekken. Amerikanen kunnen vanaf het begin van 2024 aan de slag met hun Prologue.