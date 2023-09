Ook jij mag een unieke one-off Porsche aanvragen

Porsche Sonderwunsch draait graag als er gevraagd wordt naar speciale ‘one-offs’. Ongeacht jouw plek in de Porsche-hiërarchie, al is het niet goedkoop.

Wie houdt van pielen met kleuren voor je auto, heeft een goede aan de Porsche-configurator. Sinds een tijdje heeft Porsche namelijk de PTS-kleuren toegevoegd in de configurator. Leuk, nu kun je alle van tevoren gekozen Paint to Sample-kleuren direct zien op je geconfigureerde auto.

Nog specialer

Porsche’s PTS is namelijk alle kleuren die Porsche per auto voor je heeft geselecteerd. Dat is een breed arsenaal, maar nog steeds beperkt. PTS Plus (wat veel meer geld kost) is dat je letterlijk met een kleurmonster naar Porsche gaat en de auto in exact die kleur gespoten wordt. Dit is zo duur omdat Porsche letterlijk een auto die kleur spuit om de verf te perfectioneren, dan die auto in de shredder gooit en aan de daadwerkelijke auto begint. Dat is ook niet gratis.

Sonderwunsch

En dan is er nog de hoogste trede op de personalisatie-trap van Porsche: Sonderwunsch. Porsche omschrijft dat zelf als het kunnen realiseren van de absolute droomauto van de klant. Je kunt het zo gek niet bedenken. Voorbeelden van wat Sonderwunsch recent heeft gedaan: de 911 GT3 met New Man-esque Le Mans-kleuren, de 911 Classic Club Coupe en de 911 Sally Special. Die auto’s gaan net even een stukje verder met bijzondere unieke patronen, unieke carrosseriemodificaties en bijvoorbeeld unieke velgen, allerlei opties die je niet normaliter kan bestellen en dus echt ontworpen moeten worden voor één auto.

Porsche-klant

Je kunt je voorstellen dat zoiets alleen gereserveerd is voor de meest trouwe Porsche-klanten met de diepste zakken. Dat is gedeeltelijk waar, blijkt uit een interview met Alexander Fabig door Motor1. Fabig is de vicepresident van Porsche Individualisation and Classic, waar Sonderwunsch ook onder valt. Het is niet waar dat je voor het aanvragen van speciale projecten door Porsche Sonderwunsch een speciale Porsche-klant moet zijn. Ze gaan dus niet vragen of je al een 959, 918, Carrera GT en 911 GT1 Straßenversion ergens in een loods hebt staan.

Diepe zakken

Wel heb je dus diepe zakken nodig en des te extremer je wens, des te dieper je zakken. Ook heb je geduld nodig, want Porsche werkt aan zo’n negen speciale projecten per jaar en dat is ook hun capaciteit. Het kan tot wel acht jaar duren voordat Porsche jouw wens ook echt in vervulling brengt. En dat is enkel de wachttijd totdat andere projecten zijn afgerond, daarna moeten jouw wensen nog vervuld worden en gebouwd worden en dat kan ook nog jaren duren. Klanten kunnen dus tot en met 10 jaar moeten wachten op hun speciale Porsche.

Wensen vervullen

Daarna gaat Porsche wel erg rigoureus te werk. Er is een ‘concierge’ die jou meeneemt door het hele proces, als een soort persoonlijke manager. Ook is er een speciaal hiervoor aangewezen ingenieur en een speciale ontwerper die als taak hebben om jouw wens zo nauwkeurig mogelijk te vertalen naar een auto. Je kan het echt niet zo gek bedenken, maar er moet wel kwaliteit achter zitten. Als voorbeeld wordt genoemd dat je kan vragen aan Porsche of ze een Panamera Cabrio maken, maar dan gaat de ingenieur wel aan het werk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit niet onder doet voor wat Porsche normaliter uit zou brengen.

Uiteraard krijg je wel een soort VIP-behandeling en wordt je vaker dan één keer uitgenodigd om naar Zuffenhausen te komen om alle details te bespreken. Fabig zegt dat er zowel mensen zijn die eigenlijk het hele idee al bedacht hebben en aan Porsche enkel vragen om het te bouwen, als mensen die een globaal idee hebben maar Porsche nog nodig heeft om het allemaal concreet te krijgen.

Alle auto’s

De meeste voorbeelden van modellen van Porsche Sonderwunsch zijn uiteraard 911’en, want dat model blijft enorm populair voor Porsche. Maar je mag alles kiezen. Ook een Macan, Panamera of Taycan. Sterker nog: je mag zelfs oude modellen naar Porsche sturen om op te waarderen. Denk aan de Porsche 993 Project Gold en ook de 911 Classic Club Coupe, de basis daarvan is een veel oudere Porsche. Volgens Fabig zijn er al meerdere klanten geweest die via Sonderwunsch hun Carrera GT willen upgraden.

Je kan het dus zo gek niet bedenken bij Porsche en je hoeft niet bij de elite te horen van het merk om een aanvraag te doen. Wat zou jij aanvragen, mocht je de keuze hebben?