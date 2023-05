Er is een gloednieuwe Honda CR-V

We zijn nog maar nauwelijks bekomen van de Honda ZR-V en we hebben nu al het volgende Honda-nieuws dat we kunnen omschrijven als HEEEET! Kijk, in principe is het eenvoudig. De Honda ZR-V staat boven de HR-V en onder de CR-V. Echter, de CR-V is nauwelijks groter dan de ZR-V. Daar brengt Honda verandering want dit is de gloednieuwe Honda CR-V!

In Nederland is dit model enigszins populair onder particuliere caravan-eigenaren (die hopelijk wel de remmen laten checken), maar verder kijkt er niemand naar om. Man, we kunnen een paar schunnige grappen in dit artikel zetten en geen haan die er naar kraait. Maar het is wel wereldnieuws, want de Honda CR-V is namelijk een van de bestverkochte auto’s van de planeet.

Gloednieuwe Honda CR-V

Het model is aanzienlijk gegroeid ten opzichte van de uitgaande generatie en doet heel erg denken aan de Amerikaanse CR-V. We verklappen het je alvast: dat is het ook. Niet alleen is de nieuwe CR-V langer, breder en hoger, ook ten opzichte van de uitgaande CR-V is de wielbasis nu 4 centimeter groter.

Qua koetswerk althans, de techniek is behoorlijk afwijkend. De gloednieuwe Honda CR-V is net als andere Honda’s behoorlijk strak vormgegeven. We zouden bijna zeggen generiek tot anoniem, maar zeker niet lelijk.

Het interieur is dan wel fraai gedaan. Wie weleens in een nieuwe generatie Civic gezeten heeft kan het beamen, dat is uitstekend voor elkaar. Sterker nog, het is schurkt echt dicht tegen premium aan. Zeker nu de premium merken ietwat steekjes laten vallen de laatste jaren.

Motoren

De techniek van de gloednieuwe Honda CR-V: wij krijgen een 2.0 e-HEV (de gewone hybride) die we kennen uit de Honda Civic (en de ZR-V). Maar is er meer: namelijk een e-PHEV! Hiermee kun je 82 km rijden op de accu alleen en opladen duurt vervolgens 2,5 uur. Daarvoor moet de batterij wel 25 graden warm zijn.

Meer technische gegevens ontbreken helaas nog. De 1.5 turbo die je in andere modellen wel kan krijgen, staat vooralsnog niet op de planning voor Europa. Prijzen, beschikbaarheid en uiteraard het geremde trekgewicht vermelden we als we meer weten over deze gloednieuwe Honda CR-V.

Meer lezen? Dit zijn leuke 1 april-grappen!