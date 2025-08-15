Fraaiste SUV van 15 jaar geleden krijgt een opvolger

Kennen jullie deze nog?

15 jaar geleden kon je kiezen voor een afgezaagde X5 of een Cayenne, maar er was destijds ook een leuk alternatief uit Japan. We hebben het over de Infiniti FX. De FX combineerde een fraai lijnenspel met dikke motoren. Qua benzinemotoren kon je kiezen uit de 3,7 liter V6 uit de 370Z of een dikke 5,0 liter V8. Het hoogtepunt was de Vettel Version, met 420 pk. En uiteraard was er geen hond die een FX kocht in Nederland.

Inmiddels is Infiniti überhaupt niet meer actief in Europa, maar het merk bestaat nog steeds. En ze komen met een opvolger van de FX. Ze trekken in Monterey namelijk het doek van de QX65 Monograph, die duidelijk voortborduurt op de FX. Het persbericht maakt er ook geen geheim van: dit is de spirituele opvolger van de FX.

Het is nog een concept car, maar de QX65 staat straks gewoon in de showroom. Deze sportief gelijnde SUV kan het op gaan nemen tegen auto’s als de BMW X6 en de Mercedes GLE Coupé. Het is namelijk een mid-size SUV, volgens de Amerikaanse maatstaven. Naar onze maatstaven is het gewoon een bakbeest.

Waar de FX nog een zekere elegantie had, is deze QX65 behoorlijk in your face. De auto heeft een enorme grille, waar ze bij Lexus jaloers op zijn. Bovenin de grille zit een kitscherig rijtje lampjes. Houd er wel rekening mee dat dit nog een concept car is, misschien wordt de productieversie iets subtieler.

Over de motoren is nog niks bekend. Een 5,0 liter V8, zoals in de FX, hoef je niet meer te verwachten. Een geblazen viercilinder licht meer in de lijn der verwachting. Of als het meezit de 3,5 liter VR35 V6, want die wordt ook nog geleverd in de grotere Infiniti QX80. Niet dat het uitmaakt, want deze auto is toch niet voor hier. Is dat jammer? Dat mogen jullie laten weten in de reacties.