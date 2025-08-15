Heet: Lexus presenteert nieuwe sportwagen

Al is deze auto eigenlijk één groot mysterie.

Lexus heeft tot op heden één echte sportwagen gemaakt, maar die is wel legendarisch. De LFA staat bij menig petrolhead in de droomgarage. De vraag is nu wanneer er een spirituele opvolger komt. Daar wordt al jaren naar gehint.

In 2022 toonde Lexus al de Electrified Sport, maar in Monterey trekken ze nu het doek van de Sport Concept. Inderdaad, wederom een concept car en geen productieauto. Volgens Lexus is deze auto een “visie voor een sportwagen van de volgende generatie”. We moeten zeggen dat deze auto productierijper oogt dan de Electrified Sport, dus dat is een goed teken.

Lexus geeft verder geen enkele tekst en uitleg, dus veel blijft nog in nevelen gehuld. Ze vertellen niet eens of dit een elektrische auto is, maar we vermoeden van wel. De vorige concept car was namelijk ook elektrisch en we zien geen uitlaten.

We horen jullie denken: hoe zit het dat met V8 supercar? Dat is een hele goede vraag. Toyota c.q. Lexus is al een tijdje aan het testen met een supercar op basis van de Toyota GR GT3. Het is alleen nog niet zeker of deze auto op de markt komt als Toyota of als Lexus. Maar deze concept car staat daar los van.

Automotive News wist vorige maand te melden dat Lexus de LC wil opvolgen met een elektrische supercar. Daar is deze Lexus Sport Concept waarschijnlijk een voorbode van. En we kunnen dus óók nog een supercar verwachten met een V8. Is het niet van Lexus, dan wel van Toyota.