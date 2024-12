Elektrische AMG SUV toont voor het eerst zijn boze snoetje

Deze unit moet het leven van de BMW XM zuur maken.

Wat kijkt ie geïrriteerd, hè? Dit is de eerste SUV die AMG helemaal zelfstandig ontwikkelt. Het is dus geen omgebouwde EQ of een andere Mercedes. De divisie uit Affalterbach test de SUV in barre poolcirkelomstandigheden. Daar wordt naast de SUV ook de aanstaande vierdeurs coupé onderzocht.

Beide elektrische AMG’s staan op het elektrische AMG.EA architectuur. Dit platform omvat een nieuw batterijconcept, maar AMG houdt nog geheim wat het precies inhoudt en wat het de CLA en SUV gaat opleveren. Daarnaast zijn er axiale fluxmotoren. Dit type elektromotor is platter dan een conventionele elektromotor en biedt een efficiëntere koeling over een groter oppervlak.

Wat valt er op aan de elektrische AMG SUV?

Vooralsnog krijgen we alleen de rijdende foto hierboven te zien. We zien een agressieve kop met scherpe lijnen in de motorkap. De koplampen zijn opvallend ver naar achteren geplaatst, wat doet denken aan diep liggende ogen.

Verder lijken er een camera en wat sensoren vlak boven de kentekenplaat te zitten. Eronder loopt een doorlopende luchtinlaat die bestaat uit honderden ronde openingen. Op het dak zien we dakrails naar achteren lopen richting de scherp gehoekte C-stijl. Aan de zijkant zien we deurgrepen die in de carrosserie verstopt zitten. Iets anders met die deuren: zouden die vreemde, strakke inhammen ook op het productiemodel komen?

We kunnen voorlopig alleen nog maar gissen. AMG heeft dan ook nog niet bekend gemaakt wanneer deze SUV in productie moet, maar online gaan er al wat geruchten rond. Tegen 2027 zou je deze hoge EV van AMG kunnen bestellen. Voor wie er bang voor was: de elektrische AMG SUV lijkt uit beelden duidelijk geen F1-stuur te krijgen.