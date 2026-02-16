Nu winst, straks snijden: Volkswagen van plan om 60 miljard te bezuinigen

We zijn benieuwd welke boekhoudkundig trucjes VW tot 2028 uit de hoge hoed trekt.

Vorige maand was het nog feest voor het hogere management van Volkswagen. Iedereen ging toch met een miljoenenbonus naar huis. Dat was geheel tegen de verwachtingen, want het bedrijf zou met verlies het jaar sluiten tot er ineens zes miljard euro schijnbaar uit de lucht viel. Het lijkt er nu in ieder geval op dat dit wel eens het laatste feestje kon zijn, want volgens het Duitse Manager Magazin zijn er plannen om voor 2028 20 procent van alle onkosten weg te bezuinigen.

Kosten met 60 miljard omlaag voor 2028

Volgens de uitgave presenteerde CEO Oliver Blume en finance chief Arno Antlitz halverwege januari al een ‘aanzienlijk’ plan aan bezuinigingsmaatregelen tegenover 120 hooggeplaatste managers achter gesloten deuren. Tijdens de bijeenkomst zouden opties de revue gepasseerd zijn, waaronder ook ontslagen en zelfs het sluiten van fabrieken.

Blume en Antlitz zouden de ingreep nodig vinden om voor te kunnen sorteren op de problemen in de VS en China. Blume deed daarom een beroep op de managers om het break-even-point van het bedrijf met zo’n 60 miljard euro te verlagen.

Meer bonus, minder managers

Die 6 miljard die vorige maand ogenschijnlijk uit de lucht kwam vallen moet daar ook nog uitgehaald worden. Een deel van die onverwachte kasstroom komt namelijk uit verkochte vorderingen. Met andere woorden: Volkswagen koos ervoor om toekomstige inkomsten alvast aan derden te verkopen om de huidige balans te spekken.

Om het bovenstaande te bereiken, staat Volkswagen voor een flinke uitdaging. De autofabrikant heeft te maken met enorm sterke vakbonden die ontslagen en fabriekssluitingen al meerdere malen hebben voorkomen. Ook is het plan erg ambitieus, zeker als je het vergelijkt met de bezuinigingen van 1 miljard euro die VW tot 2030 belooft te behalen tot te snijden in het aantal managers dat werkzaam is.