Klokjesmaker en Aston tonen inktzwarte DBS Superleggera

Zie hier het resultaat naar aanleiding van een partnerschap.

Het Zwitserse TAG Heuer en het Britse Aston Martin hebben samen één ding gemeen: exclusiviteit. Het is niet dat iedereen een TAG Heuer om zijn of haar pols heeft en het is ook niet gebruikelijk om dagelijks een Aston Martin te spotten. Laat staan deze DBS Superleggera, die het resultaat is van een samenwerking tussen de twee partijen.

De sinister zwarte supercar met 725 pk komt als ‘Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition’ op de markt. Een hele mond vol, maar dat zijn we tegenwoordig wel gewend van autofabrikanten. De DBS komt in de kleur Monaco Black, met carbon fiber accenten en rode details. Het is nogal persoonlijk of deze specificatie door de beugel kan. De mooie lijnen van de DBS verdwijnen door de donkere kleur. Het heeft een hoog James Bond-gehalte, mocht dat je ding zijn.

Aston Martin gaat 50 exemplaren bouwen van deze bijzondere editie. Naast de DBS, komt er ook een uurwerk van TAG Heuer die gerelateerd is aan de samenwerking. Om je eraan te herinneren dat dit een speciaaltje is, heeft Aston Martin onder meer het TAG Heuer-logo verwerkt in de stoelen.