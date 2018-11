Franse overheid ziet niets in terugdraaien hogere brandstofprijzen

Het volk moet meer gaan betalen.

Afgelopen weekend was het in Frankrijk op diverse plaatsen behoorlijk rumoerig. Terwijl demonstranten in Nederland zich druk maakten over het wel of niet van Zwarte Piet, ging het in Frankrijk over zaken die er wel toe doen. De brandstofprijzen.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de Franse regering heeft besloten de accijnzen op brandstof te verhogen. De actie van de regering heeft dit weekend voor vele felle protesten gezorgd. De prijzen voor Euro95 (E10) liggen nu op zo’n 1,50 euro per liter. Dat is overigens nog steeds meer dan 10 cent lager in vergelijking met de Nederlandse adviesprijs. Dit neemt niet weg dat een vakantie naar Zuid-Frankrijk per auto meer gaat kosten voor ons Hollanders.

Ondanks de (veelal niet aangekondigde) demonstraties houdt de regering voet bij stuk. Gisteravond liet premier Edouard Philippe weten op tv-zender France 2 dat de overheid niet gaat terugkrabbelen. Die verhoging is een feit en dat heeft volgens Philippe een reden. Zo laat de premier weten dat de Franse overheid meer belasting wil heffen op zaken die slecht voor het milieu zijn, zoals autobrandstoffen. Het Franse volk kennende zullen de demonstraties nog wel even aanhouden. Kijk ook niet gek op als er weer massaal gestaakt gaat worden.