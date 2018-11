Er komen 7 nieuwe CUPRA’s aan

Goed nieuws voor de liefhebbers van betaalbare performance.

Het heeft wat tongen losgemaakt: de introductie van het compleet nieuwe merk ‘CUPRA’. “Het is alleen maar marketing!” Eh, ja, dat klopt. Bij het produceren en verkopen van auto’s komt altijd marketing kijken. Dankzij slimme marketing kan een merk meer auto’s verkopen dan zonder. In het geval van CUORA mogen we er best blij mee zijn: het gaat namelijk enkel om extra snelle en dikke uitvoeringen van bestaande Seat-modellen.

Het eerste wapenfeit is natuurlijk de CUPRA Ateca. Wie dit relaas van @CasperH heeft gelezen, begrijpt dat we fel tegen dit soort auto’s moeten zijn. Wie echter ook de rijtest met de Cupra Ateca van @Wouter heeft bekeken, zal weten dat het allemaal zo ernstig niet is. Sterker nog, de CUPRA Ateca bleek vermakelijker dan vooraf gedacht. Dat kan natuurlijk ook enigszins met het verwachtingspatroon te maken hebben, maar feit blijft dat het zeker een deugdelijk eindproduct is geworden.

Volgens strategische eindbaas Antonio Labate blijft de Ateca niet alleen. Meneer Labate is de ‘Director of Business Development, Strategy, Brand and Operation‘ van de CUPRA-afdeling. Als iemand het weet, dan is hij het wel. Tegenover het Spaanse Priodismodel Motor heeft hij recentelijk een boekje opengedaan over de invulling van het gamma van het sportieve merk uit Martorell.

Volgens Labate komen er zeven (7!) nieuwe CUPRA-varianten bij. Voordat je helemaal blij wordt: nee, niet van elke Seat komt een CUPRA-model. Zo zullen de Mii en de Alhambra bijvoorbeeld verstoken blijven van een hete versie. Ook vallen binnen deze zeven modellen exclusievere varianten van de CUPRA Ateca. Dat is op zich begrijpelijk. In het verleden, bijvoorbeeld, presenteerde Seat ook diverse CUPRA-versies van de Leon.

Over de Leon CUPRA gesproken, dat wordt nu juist het eerstvolgende model. Geheel naar verwachting krijgt deze auto de naam ‘CUPRA Leon‘ mee. Vervolgens komt er een CUPRA Taracco en een Cupra Arona. Een CUPRA Ibiza lijkt ons verplichte kost; bij dit model is het immers allemaal begonnen. Ook komt er een unieke crossover, die helemaal geen Seat-versie kent. Alle CUPRA’s zullen worden aangedreven door een 2.0 TSI motor. Wanneer de nieuwe CUPRA’s komen is jammer genoeg nog niet bekend.

