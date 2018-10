Deze landen willen vanaf 2030 benzine- EN dieselauto’s verbannen

Eerst zien, dan geloven.

Denemarken en Israël zijn beide op weg om de toekomst een beetje schoner te maken. Lieten de Denen vorige week weten dat ze vanaf 2030 geen diesel- en benzineauto’s meer zullen verkopen, zijn het vandaag de Israëliërs die hun plan presenteren om af te stappen van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

Denemarken voelde de bui schijnbaar al hangen, maar Israël kondigt het plan precies een dag aan nadat de Verenigde Naties heeft opgeroepen drastische veranderingen te doen aan de manier waarop we energie gebruiken, om het klimaat niet volledig naar de maan te helpen.

Denemarken en Israël zien het verbannen van diesel- en benzineauto’s als een gepaste oplossing om het klimaatprobleem aan te vallen, maar de landen bevinden zich niet helemaal in dezelfde situatie. Denemarken gaat bijvoorbeeld verder dan alleen het verbannen van diesel- en benzineverkoop, ze willen vijf jaar later (in 2035) eveneens stoppen met hybride auto’s. Voor hen komt de focus op volledig elektrische auto’s te liggen.

Israël daarentegen presenteert de plannen iets anders. Het land aan de Middellandse-Zee zegt in 2030 wel degelijk te gaan stoppen met de verkoop van benzine- en dieselauto’s, over hybrides houden ze de lippen stijf op elkaar. Daarnaast stappen zij niet alleen over op volledig elektrische auto’s, maar zullen ze ook op natuurlijk gas gaan rijden. In Israël zijn ondergronds namelijk een aantal gasvelden ontdekt en daarvan willen ze maar al te graag gebruik gaan maken.

Met hun plannen zijn Israël en Denemarken landen als Frankrijk en Groot-Brittannië voor, maar ze moeten ze natuurlijk nog wel eerst verwezenlijken. De Europese grootmachten hebben de intentie in 2040 van fossiele brandstoffen af te stappen, maar of zij hun eigen deadlines zullen halen kunnen we eveneens in twijfel trekken. (Bron: Reuters)

Beeld: Audi SQ7, via @hulaucarphotography