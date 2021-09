FV Frangivento Surpasso GT3 is erg, eh, bijzonder

Of de FV Frangivento Surpasso GT3 ook mooi is, mag jezelf bepalen.

Elk jaar staan er wel weer een paar nieuwe supercarmerken op. We zeggen bewust merken en geen supercar-‘fabrikanten’. In de meeste gevallen blijft het bij een paar indrukwekkende specificaties, wat korrelige renders en logo waar net even te veel tijd in is gestoken.

Maar je weet van te voren nooit waarnaar je kijkt. Is het de volgende Koenigsegg of Pagani? Of toch meer de volgende Barabus of Keating? Bij het merk FV Frangivento kun je je dat ook afvragen. Een tijdje geleden werden er een paar computer-tekeningen de wereld ingestuurd van hun supercar, de Sorpasso GT3. Nu is de auto daadwerkelijk gebouwd én afgeleverd!

Bijzonder

Uiteraard is het uiterlijk wel een dingetje. De auto is op zijn zachtst gezegd heel erg, eh, bijzonder. Het lijkt een beetje alsof alle supercar-cliché’s zijn toegepast. Luchthappers op het dak, extra veel canards, een hoop spoilers, gouden wielen, nog meer spoilers en heel veel carbon. Het zal wel een gevalletje ‘je-moet-hem-in-het-echt-zien’.

















Het schijnt wel allemaal topkwaliteit te zijn. Ook leuk is dat je echt betrokken wordt bij het samenstellen en fabriceren van de auto. Bij Porsche moet je het geluk hebben dat duizenden euro’s mag betalen voor een andere kleur dan standaard. Bij FV Frangivento kun je 30 dagen meelopen met de designers en engineers met het Programma Sviluppo (ontwikkeling/techniek) en Programma Ego (aankleding/interieur). Zo is er bijzonder leer uit een speciaal atelier en écht Alcantara.













Motor FV Frangivento Surpasso GT3

Als we naar de virtual cockpit kijken, lijken we daarin de units van een Audi R8 te herkennen. De motor bevestigt die gedachte, want de FV Frangivento Surpasso GT3 heeft een 5.2 liter V10 onder de kap.

















Deze levert in de standaardvorm 610 pk, maar in dit geval zijn er twee mechanische compressors opgeschroefd. Daardoor heeft de auto 880 pk tot zijn beschikking. Van 0-100 km/u duurt toevallig precies 2,9 seconden. De topsnelheid is 345 km/u.

Prijzen van de FV Frangivento Surpasso GT3 zijn niet bekend, maar waarschijnlijk vrij stevig.