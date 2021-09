Laadtijd Genesis GV60 is om van te smullen

De kans is groot dat je nu tegen je volgende leasert aan staat te kijken. De laadtijden van de Genesis GV60 zijn erg kort.

Heel hard werken, de prijzen scherp houden en goed luisteren naar de vraag in de markt. Het is vrij simpel, maar soms zijn autofabrikanten hier niet heel erg goed in. Zo’n 20-30 jaar geleden waren Kia en Hyundai nog zuivere budgetmerken. Tegenwoordig zijn het volwaardige spelers in de middenklasse.

Met Genesis heeft het Hyundai-concern een wapen voor de premium-markt in handen. In de VS doen ze het al heel erg aardig en binnenkort mag Europa eraan gelopen. Petje af, want merken als Xedos (halve poging), Lexus (kleine speler) en Infiniti (alweer uit Europa) hebben aangetoond dat het heel erg lastig is om door te breken in dit specifieke gedeelte van de markt.

Specificaties

Dat gaan ze doen met enkele sedans, SUV’s, een Shooting Brake en dit apparaat, de GV60. Dat is een elektrische crossover waarvan wij je al de afbeeldingen hebben laten zien. Toen waren er nog geen specificaties bekend. Nu wel! Het beestje is 4,52 meter lang en heeft een wielbasis van 2,90 meter.

Er komen drie motoren. De instapper heeft een 229 pk en een actieradius van 450 km. Een stapje hoger staat een versie met vierwielaandrijving middels een motor op de voor- en achteras. Deze heeft 318 pk en een range van 399 km. Het topmodel heeft 435 pk en kan 368 km op een volle accu halen.

Laadtijd Genesis GV60

Beide versies met vierwielaandrijving hebben 605 Nm. De Performance-versie heeft twee leuke gadgets. De eerste is een Boost-modus, waarmee je in 4 tellen rond naar de 100 km/u kunt knallen. De andere is een drift modus. Ideaal om na het werk eventjes stoom af te blazen.

De Genesis GV60 staat op het E-GMP platform waar ook de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 op staan. De 800V-architectuur die aanwezig is op de GV60 zorgt voor ultra snel laden. Dat kan namelijk tot maximaal 350 kW. De range van de Genesis GV60 is niet bizar, maar in 18 minuten van 10 naar 80% laden is dat eigenlijk wel.

Om dat even in context te plaatsen, een patatje oorlog is in ongeveer 5 minuten bereid, mits de pindasaus op temperatuur is en uitjes gesneden. Het verorberden ervan duurt waarschijnlijk zo’n 10 minuten, heb je nog mooi 3 minuten om even uit te buiken.

Prijzen en beschikbaarheid worden later nog bekend gemaakt.