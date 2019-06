Italiaanse dromer wil het nieuwe Koenigsegg worden

En dat alles moet gebeuren met zijn eerste auto: de Asfanè DieciDieci.

In Italië heeft het nieuwe merk FV Frangivento deze week zijn eerste auto onthuld. De zogenaamde Asfanè DieciDieci is een bijzondere creatie van buitenaardse proporties en zal ongetwijfeld een aantal welvarende excentriekelingen weten te strikken. Of het merk ook daadwerkelijk het hoofd boven water weet te houden totdat klanten hun auto krijgen, dat is uiteraard nog maar de vraag. Voor nu maakt dat weinig uit, want zijn ijsbreker is hier.

Het merk heeft enkele jaren toegewerkt naar de onthulling van de Asfanè DieciDieci. Alweer drie jaar geleden liet Frangivento de eerste beelden zien van het prototype. Destijds was de auto slechts een markant omhulsel. Inmiddels is daar verandering ingekomen, want het bedrijf heeft in de tussentijd een aardig gecompliceerde aandrijflijn in de auto geplaatst.

De Asfanè DieciDieci is, net als de meeste super- en hypercars tegenwoordig, voorzien van elektromotoren. Twee stuks, om exact te zijn. Frangivento heeft de precieze specificatiecijfers vooralsnog niet gedeeld, maar gelukkig is de naam redelijk verhullend. ‘DieciDieci’ betekent in het Italiaans namelijk ‘tientien’, oftewel 1010, wat inhoudt dat de curieuze supersportauto 1.010 pk heeft. Volgens de lokale media wordt dit vermogen geproduceerd door een 5,4-liter V10 van Duitse afkomst – mogelijk een aangepaste versie van het blok uit de Lamborghini Huracán en de Audi R8 – en de twee elektromotoren op de voorwielen. Zodoende is de Asfanè DieciDieci een vierwielaangedreven hypercar.

Het ontwerp is getekend door Giorgio Pirola. De Italiaan was naar eigen zeggen pas overtuigd door zijn ontwerp toen hij de schetsen na jaren terugvond en concludeerde dat de auto er niet gedateerd uitzag. De Asfanè DieciDieci wordt volledig met de hand vervaardigd uit aluminium en is tot op zekere hoogte modulair. Het bedrijf laat klanten namelijk aanpassingen toebrengen, waardoor ieder exemplaar in feite uniek genoemd mag worden. Het prijskaartje is dan ook afhankelijk van de wensen van de eigenaar. Naar verluidt moet de Asfanè DieciDieci tussen de 1,1 miljoen en 2 miljoen euro kosten.