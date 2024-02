G-Power BMW M240i is krachtiger dan een M2

Je bent nog sneller weg bij het stoplicht ook in deze BMW M240i G-Power.

De huidige BMW M2 G87 is met 460 pk een snoepje. Een trapje lager staat de M240i, die met zijn befaamde B58 zes-in-lijn turbomotor zeker niet onderschat moet worden. Sterker nog, met wat knutselwerk ga je een M2 in standaardvorm voorbij. Zeker als je kiest voor de M240i met xDrive.

G-Power heeft de BMW M240i aangepakt. De Duitse tuner komt met een aantal verschillende pakketjes voor de compacte coupé van BMW. De B58 heeft in het verleden al laten zien dat er van alles mogelijk is op het gebied van tuning. G-Power laat nu zien wat ze in huis hebben in het geval van de dikste 2 Serie zonder M GmbH-power.

Standaard levert het blok 374 pk. G-Power heeft meerdere upgrades voor het model klaarliggen. Je kunt het vermogen opkrikken naar 420, 450, 480 of zelfs 520 pk. Goedemiddag! Voor dat laatste is meer nodig dan enkel een chipje. De BMW M240i van G-Power krijgt onder andere een nieuwe turbo, andere intercooler en een aangepaste uitlaat om dit vermogen voor elkaar te krijgen.

Helaas heeft G-Power niet het toegenomen koppel en bijbehorende prestaties bekendgemaakt. Standaard levert het blok 500 Nm koppel en knalt de M240i xDrive in 4,4 seconden naar de honderd. Met meer dan 500 pk is het een garantie dat de coupé onder de vier seconden duikt in de 0-100 sprint. Voor zo’n compact apparaat heb je dan echt een zeer snelle auto te pakken.

Je kunt het bij motorische tuning laten. G-Power heeft echter ook een aantal uiterlijke tweaks voor de BMW M240i. Bijvoorbeeld de 19 inch Hurricane RS wielen, carbon flippers of een nieuwe stuurwiel. Of de coupé daadwerkelijk opknapt van deze modificaties is een tweede. Daar mag je vooral je eigen mening over geven.

Het laat in elk geval weer eens zien wat de B58 van BMW in zijn mars heeft. De vraag is natuurlijk, doorsparen voor een M2 of kiezen voor de goedkopere M240i en deze de moeder tunen?