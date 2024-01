BMW 2 Serie krijgt vleugjes M2 mee in 2024

De BMW M240i is al een soort junior-M2, en dat idee gaat BMW nog verder doorzetten middels een update in 2024.

Met alle heisa rondom de BMW M2 (G87) zou je bijna vergeten dat hij is gebaseerd op een ‘gewone’ 2 Serie (G42). Voor als je voor ietsje minder dan de vrij forse vanafprijs van de M2 een compacte, achterwielaangedreven BMW zoekt. Of AWD met xDrive, zo je wil. In ieder geval is het model al onder ons sinds 2021 en dat is komende zomer drie jaar geleden. Dan is het niet hoog tijd voor een opvolger, maar wel voor een kleine update. De BMW M2 krijgt tegen die tijd ook een update die we reeds besproken hebben, maar ook de 2 Serie wordt bijgepunt. Vooral de M240i, de topper van de reeks, krijgt wat toffe upgrades.

BMW M240i met M2-goodies

In theorie is de BMW M240i al een perfecte M2 junior. Het gaat ver om te zeggen dat de M2 nutteloos is omdat de M240i ook een zes-in-lijn met turbo’s heeft, de blokken verschillen immers nog best wat. De M240i is beter te vergelijken met bijvoorbeeld een Toyota GR Supra, ook omdat deze twee auto’s dezelfde motor hebben (B58B30). De BMW M240i heeft dan ook 374 pk in plaats van de 450 van de M2. Het gat tussen de twee is echter wel bijna 40.000 euro in Nederland.

Goed, de M240i krijgt dus wat toffe updates die direct geleend zijn van de BMW M2. Overigens gaat ook dit niet over een echte ‘LCI’, die wordt pas in 2025 verwacht. BMW wil de 2 Serie en M2 namelijk in productie houden tot en met 2029. Het eerste wat de BMW M240i leent van de M2 is niet zo spannend: de lak. De BMW M240i krijgt namelijk de optie om besteld te worden in Zandvoortblauw. Dat is de lanceerkleur van de BMW M2 en het is natuurlijk leuk dat deze vernoemd is naar ons eigen F1-circuit. Ook Skyscraper Grey wordt beschikbaar. Je kan hem al in het grijs bestellen (Brooklyn Grey en Frozen Pure Grey), maar dat is uni- en matte lak. Skyscraper Grey is metallic. Maar goed, van lak wordt de BMW M240i niet sneller.

Koolstofvezel dak

Waar de BMW M240i in theorie wel ietsje sneller van wordt: hij krijgt de optie voor een koolstofvezel dak! Dit trucje past BMW al jaren toe op de betere M-modellen om het zwaartepunt van de auto te verlagen. In rasechte kilo’s zal het ook wat schelen, maar hopelijk wordt de M240i er vooral een stukje leuker van. Dit is overigens geen gigantische verrassing: op de M340i kan dit ook.

Overig

Ten slotte krijgt de BMW 2 Serie Coupé, dus niet alleen de M240i, een geüpdatet interieur en nieuwe velgkeuzes. Ben je dus in de markt voor een M2, wacht dan nog héél even als je wat leuke nieuwe opties wil. (via Bimmerpost)