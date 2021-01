G-Power M8 GC gaat 'slechts' 330 km/u - Autoblog.nl

Kom op jongens, deze G-Power M8 GC kan toch meer dan slechts 330 km/u op een stukje Autobahn?

Wat zijn auto’s traag geworden tegenwoordig. Toevallig bladerden we op de redactie wat oude tijdschriften door. Als je kijkt naar de specificaties van oude supercars vallen een paar dingen op. Ten eerste waren ze bijzonder gaaf en helfhaftig. Met een Lamborghini Diablo SV ga je niet poseren, je bent al lang blij dat je de rit heelhuids hebt kunnen afleggen.

G-Power M8 GC

Maar wat voornamelijk opviel waren de specificaties. Supercars met niet eens zo gek veel vermogen, ‘liepen’ enorm hard. Daar zijn een heleboel redenen voor waar we binnenkort dieper op in gaan. Maar een van de auto’s die stof tot nadenken gaf, is deze G-Power M8 GC.

G-Power heeft al enkele upgrades voor de 8 Serie en M8, voor nu zetten de Duitsers sierlijke Gran Coupé in het zonnetje. We beginnen even met de cosmetische wijzigingen. Het meest in het oog springende detail zijn de (deels) oranje wielen. Het zijn gesmede 21″ velgen die je gelukkig ook in een andere kleur kunt bestellen.

Ook zien we dat G-Popwer de M8 GC iets lager op zijn buik heeft gezet. Omdat het een zwarte auto is, valt de koolstofvezel motorkap niet op, maar de GP-VENTURI Carbon Bonnet RR (ja, zo heet die motorkap echt) is aanwezig en moet zorgen voor een lager gewicht.

Meer, heel veel meer pk’s!

Dan de motor van de G-Power M8 GC. Het S63B44-blok is erg gevoelig voor een beetje kietelen. In eerste instantie kun je gaan voor simpele chiptuning. Het blok heeft redelijk wat reserves, want met 720 pk en 850 Nm heb je meer dan je ooit gaat gebruiken. Een stapje hoger is mogelijk, dan monteert G-power een downpipe en sportuitlaat.

Het resultaat is dan 770 pk en 930 Nm. Je kan er ook voor kiezen om turbo’s aan te laten passen. In combinatie met voorgaande modificaties kom je dan uit op 830 pk en 1.000 Nm.

Wat het exact met de prestaties van de G-Power M8 GC doet, zegt de Duitse tuner niet. Alleen de topsnelheid wordt vermeld: 330 km/u. De kans dat een standaard M8 (met 625 pk) dat haalt is vrij groot.

Dus of het zijn compleet nutteloze paarden, of het interesseert ze gewoon echt niet. Een Diablo met veel minder vermogen haalde gewoon 335 km/u…