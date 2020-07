G-Power G8-M heeft veel, heel veel vermogen

Waar gaat het naartoe in deze wereld? De zwakste G-Power G8-M heeft al 720 pk. Slik.

Nog niet zo heel erg lang geleden was 500 pk nog een enorme hoeveelheid vermogen. Voor een beetje powersedan was 300-400 pk meer dan voldoende tot 2000. Toen Mercedes de ’55 AMG’ modellen (met Kompressor) lanceerde en BMW de M5/6, was het hek van de dam: 500 pk was de norm geworden. Huis- tuin- en keukenauto’s die op hun sloffen 300 km/u konden rijden.

Downsize

Maar zelfs die tijden zijn al voorbij. Tegenwoordig zijn de motoren niet alleen veel sterker, er is ook nog eens veel makkelijk vermogen uit te halen. Dankzij eisen qua emissie, betrouwbaarheid, dociliteit, prestaties en verbruik zijn ook de ‘dikke’ motoren vaak iets geknepen. Soms doen we iets te laatdunkend over ‘downsize’-technologie, maar in basis zijn het ware kunstwerkjes der techniek.

G-Power G8-M

Die marges die de fabrikant erin ontwikkeld, zijn precies de marges waar de tuners maar wat graag aanspraak op maken. Neem deze G-Power G8-M. Met een paar simpele ingrepen van G-Power stijgt het vermogen naar heel erg veel extra vermogen.

Drie stadia

Voor de G-Power M8 zijn er drie diverse stadia qua tuning, ook wel ‘Stages’ genoemd. Tegenwoordig worden deze termen te pas en te onpas gebruikt, maar voor vandaag hebben we ook Stage I, Stage II en Stage III.

G-Power G8-M Stage I

We beginnen met de instapper. Eigenlijk geeft deze al op bizarre wijze aan hoeveel reserves het 4.4 liter blok van BMW M heeft. Als je enkel en alleen de software aanpast, heb je de beschikking over een maximum vermogen van 720 pk, een stijging van 120 pk (en 95 pk t.o.v. de M8 Competition). De maximum trekkracht stijgt naar 850 Nm. Logischerwijs noemt G-Power deze upgrade de GP-720 Performance Software.

G-Power G8-M Stage II

Een stapje hoger op de ladder staat de Stage II-conversie. Deze heeft andere downpipes en ‘sportkats’, ofwel aangepaste katalysatoren waardoor er minder tegendruk is. In combinatie met de GP-770 Performance Software stijgt het vermogen van deze M8 naar (deze raad je nooit) 770 pk en een maximum draaimoment van 930 Nm. Ja, 930 Nm.

G-Power G8-M Stage III

Mocht ook dat niet voldoende zijn, dan kun je nog kiezen voor de derde variant. Deze heeft de upgrades van Stage II, maar dan in combinatie met een aangepaste turbocompressor met een groter compressorwiel én verbeterd turbinewiel. Ook aan de uitlaat is gedacht: dit is een compleet titanium systeem.

Het levert niet alleen een beter geluid op, maar ook meer vermogen. De cijfers zijn bizar te noemen. De V8 is nu in staat 820 pk te leveren. Het koppel stijgt naar 1.000 Nm. Deze upgrades worden in combinatie met de GP-820 software uitgevoerd, zodat alle upgrades lekker met elkaar samenwerken.

Motorkap

Zoals je kunt zien op de foto’s is er nog een upgrade mogelijk. Dat is namelijk de motorkap, die de Duitse tuners heel poëtisch de ‘G-POWER GP-VENTURI RR- Carbon’ hebben genoemd. Het is een koolstofvezel motorkap, die naast een lager gewicht ook het voordeel heeft dat er meer koelende lucht naar de motor geleid wordt. Als derde voordeel ziet het er indrukwekkend uit. Of de G-Power motorkap je smaak is, is een tweede.

Hurricane RR

Het geheel wordt afgemaakt met een setje wielen voor de G-Power G8-M. In dit geval kun je opteren voor de Hurricane RR-velgen. Ze zijn gesmeed en een stuk sterker dan de 20″ exemplaren van BMW zelf. Tegelijkertijd zijn de G-Power velgen ook een stuk lichter. Wederom moet het je smaak zijn, maart ze misstaan zeker niet. Uiteraard krijg je Michelin Pilot Sport 4S banden geleverd. Voor meten ze 285/30 ZR21 en achter zijn ze 295/30 ZR21 groot. Je kan zelf de kleur en afwerking kiezen.

Alle upgrades voor de G-Power G8-M zijn per direct leverbaar. Het maakt niet uit of je begint met een M8 of M8 Competition.