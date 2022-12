Ga je voor deze Stromer van ruim €10k je Vespa inruilen?

Goede vraag! Want het fietspad verandert en daardoor is jouw Vespa misschien niet meer de beste oplossing.

Jullie hebben deze Stromer al voorbij zien komen in de Woonwerkverkeertest van Wouter eerder dit jaar. Daarin ging hij met een elektrische scooter op pad, zijn eigen auto, onze Lexus NX 450H duurtester en deze Speed Pedelec (45km/u elektrische fiets dus).

Het fietspad verandert!

Dat jullie deze website lezen betekent niet dat jullie ook allemaal elke dag in de file staan met de auto. Sommigen van jullie doen de ‘dagelijkse’ woonwerkroute ook met een tweewieler. Dat kan op de rijbaan of op het fietspad.

Op dat fietspad zijn een aantal regels veranderd de afgelopen jaren en er komt nog van alles aan. De twee belangrijkste wijzigingen zijn de opkomst van de E-Bike en de neergang van de traditionele (snor)scooter.

De E-Bike is here to stay natuurlijk. Iedereen die eenmaal de investering heeft gedaan in een E-Bike is er niet meer af te slaan en we begrijpen wel waarom. Tot 25km/u trapondersteuning, zonder helmplicht, zonder verzekeringsplicht, zonder rijbewijsplicht. Anarchie op wielen zou je het ook kunnen noemen, maar dat geldt voor heel Nederland Fietsland..

Moet je jouw Vespa wegdoen voor een Stromer?

Per 1 januari 2023 is het verplicht om een helm te dragen op een snorfiets (=snorscooter ). Dit betekent dat één van de weinige voordelen van de snorscooter (25 km/u) ten opzichte van de bromscooter (45 km/u) wegvalt.

Verwacht wordt dus ook dat veel scooterbezitters hun scooter zullen laten omkeuren van 25 km/u naar 45 km/u. Dit betekent dat je binnen de bebouwde kom op veel plekken na omkeuren naar 45 km/u ook ‘verbannen’ wordt naar de rijbaan en dat het fietspad tot verboden gebied is verklaard voor jouw scooter.

Maar als je toch op de rijbaan moet rijden met een helm op, kan je dan niet beter de overstap maken naar een Speed-Pedelec als de Stromer ST5?

Specificaties Stromer Speed Pedelec

Deze speedpedelec maakt gebruik van een Stromer SYNO Sport 850W motor in het achterwiel. Hij heeft de beschikking over een 983Wh accu. Hij beschikt over hydraulische schijfremmen, mét ABS op het voorwiel. Daarnaast zien we ledverlichting rondom en monteert Stromer speciaal voor de speed-pedelec ontwikkelde Pirelli banden.

Dit alles heeft mede door de optionele ABS een prijskaartje van € 10.800,- . Maar mocht je iets lager in de modellenrange willen opstappen. Dan heb je al een Stromer ST1speed-pedelec vanaf circa € 5.000,-

Stromer ST5 in de praktijk

Nadat je enkele dagen met de Stromer je dagelijkse route aflegt snap je wel waar het geld in is gaan zitten. Maar je hebt ook wel een paar dagen nodig om te begrijpen hoe je het maximale uit de fiets kunt halen en jezelf het minste belast. Laten we eerlijk zijn. Het is een fiets, maar de clue is wel om zo min mogelijk zelf te doen.

Het schakelen gaat met het Shimano XT Di2 schakelsysteem geheel elektrisch doormiddel van twee knopjes op het stuur. Het enige wat je nog zelf moet doen is wel voor een stoplicht terugschakelen, anders kost het je erg veel tijd om weer op gang te komen wanneer het licht weer op groen gaat.

Ook kan het verleidelijk zijn om overal in de hoogste stand 45 km/u te rijden. Maar dan verg je veel van de accu en dit resulteerde erin dat we tijdens de test echt aan de onderkant zaten van de opgegeven 60-180 km actieradius. Toegegeven, deze test was bij 5 graden buitentemperatuur, dus hogere temperaturen en niet constant als eerste weg willen zijn kunnen de actieradius vast op laten lopen richting die 100 km.

Opladen doe je binnen ongeveer 5,5 uur. Hiervoor kun je de accu uitnemen of hem gewoon in de fiets opladen.

De hoge en brede banden zijn comfortabel, maar soms mis je bij 45 km/u wel extra vering die ons testexemplaar niet had. Het bochtengedrag is echt even wennen. Mede door de sportieve zithouding en natuurlijk hogere snelheid dan op een normale fiets betekent dit de eerste 20 bochten met iets meer aandacht haaks afslaan dan normaal.

In de stad is het brede stuur met de daarop gemonteerde achteruitkijkspiegel op het fietspad soms net TE breed. Huh?! Je mocht niet op het fietspad toch? Nou in Rotterdam kan je dus een ontheffing aanvragen om TOCH op het fietspad te rijden. Hiermee beloof je om maximaal 30 km/u te rijden. Of dat realistisch is? In de praktijk word je al snel verleid om harder te rijden. Dit lijkt dus vooral een gevaarlijke stimuleringsmaatregel voor de speed-pedelec op de smalle fietspaden.

Wij reden de speed-pedelec dus ook in de herfstmaanden en dan mis je soms wel de bescherming die een scooter zou kunnen bieden. In de zomer is het natuurlijk heerlijk om op de fiets te zitten. Dan neem je zelfs die helm voor lief!

Stromer goed alternatief voor Vespa?

In een ideaal scenario bezit je een motorrijbewijs en ruil je gewoon die Vespa in voor een (elektrische) motorscooter in de stad. Dan heb je niet het probleem dat je net te langzaam gaat voor het overige verkeer. Plus je hebt meer bescherming tegen de elementen dan op een fiets. En qua prijs zit je dan zeker in de buurt of onder de aanschafprijs van deze Speed Pedelec.

Maar we begrijpen wel dat een Speed-Pedelec als de Stromer ST5 voor ‘commuters’ de oplossing kan zijn. Je hebt daadwerkelijk het ‘buitengevoel’ wat rondom een kantoordag best prettig kan zijn. Van files heb je geen last en wanneer je net als de gemiddelde Nederlandse fietser gewoon je eigen regels maakt op kruispunten kan je op veel trajecten verbazingwekkend vlot op je bestemming zijn.

Met dank aan Juizz voor het ter beschikking stellen van de Stromer ST5.

Fotocredit: Raymon de Kruijff