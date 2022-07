Dit is de allergrootste caravan van Marktplaats

Als je eigenlijk het liefst een vakantiehuis wil, maar van je gezin een caravan moet. Dan neem je toch gewoon de allergrootste van Marktplaats?

Het is inmiddels bijna half juli en dat betekent dat de vakantie echt op de deur staat te bonzen. Normaal gesproken is dat en bron van vermaak en ontspanning, maar dit jaar is dat helaas even iets anders.

Zeker voor de mensen die gaan vliegen. Voor hen is het maar de vraag of ze überhaupt kunnen vertrekken dankzij de chaos op Schiphol. Oh ja, via Eindhoven, Rotterdam of zelfs Düsseldorf is ook geen optie, daar staan de rijen ook tot ver buiten de vertrekhal.

Dan maar met de caravan

Een paar dagen geleden berichtten we hier op Autoblog dan ook al over de enorme toename van de vraag naar campers. In de laatste maanden gingen de zoekopdrachten voor die gemotoriseerde huisjes op wielen met 56% omhoog. Iedereen wil met de camper in plaats van met het vliegtuig.

Maar je weet, hoge vraag is hoge prijs. Voor de camper geldt dat net zo hard als voor ieder ander willekeurig product. Daarom dachten wij hier ter redactie, wat is er mis met de goeie ouwe caravan, hét linksplakkende herkenningsteken voor de Nederlander in het buitenland.

Alleen gaan wij niet voor een gewone Kip ofzo, maar meteen voor de allergrootste caravan van Marktplaats.

Neem gerust je buren en hun gezinnen mee

En die hebben we gevonden hoor. En het is met recht ook de allergrootste caravan van Marktplaats. Het ding is namelijk 11.60 meter lang en 2.50 meter breed. Hij weegt 2426 kilo en je mag er ook nog eens 374 kilo aan bagage instoppen.

Qua mensen past er ook wel het een en ander in hoor, maak je niet druk. Zo is er 1 groot tweepersoonsbed en twee eenpersoons stapelbedden. Ook de banken kunnen plat, zodat er in totaal 7 vakantiegangers in jouw sleurhut kunnen slapen.

Er is een volwaardige keuken aan boord en een even zo volwaardige douche. Ook hoef je niet met je rolletje pleepapier onder je arm naar de gezamenlijke latrine op het campingterrein, je hebt gewoon je eigen porseleinen troon aan boord. En dat ding verbrandt de drolletjes na het poepen vanzelf voor je. Heus. Scheelt toch weer gedoe.

En als een van de vele opties zit er ook een centrale stofzuiginstallatie in. Volkomen zinloos, maar daarom des te mooier om tóch te hebben…

Maar wat gaat deze caravan je kosten?

En dan nu de prangende vraag; wat kost de allergrootste caravan van Marktplaats? Het zal je niet verbazen dat hij niet in het weggeefhoekje staat. In tegendeel, ze vragen er een klein vermogen voor. Als jij € 154.723,00 overmaakt aan de lokale caravanboer, mag jij hem achter je auto hangen.

En nu maar hopen dat jouw auto 2800 kilo mag trekken. Zo niet, hebben ze op Marktplaats ook deze staan. Kost wat, maar dan kun je tenminste wel op een waardige manier naar de camping!



Fijne vakantie alvast!