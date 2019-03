Ga op wintersport met deze puntgave 911 2.0

Iedereen met een 'vroeger was alles beter'-mentaliteit: smöllen geblazen.

Tussen al het nieuws wat er in Genève dit jaar te zien was, staan er ook wat dingen die niet perse uniek zijn voor dit jaar. Of überhaupt gewoon stokoud zijn. Zoals deze Porsche 911, die uit 1965 komt. Precies het tegenovergestelde van nieuws dus, maar kijken mag altijd.

Gepast voor de Zwitserse Alpen, is de auto uitgedost in een winteroutfit. Hij staat op een witte schans en heeft een skirek op het dak. De auto vormt een mooi contrast met de nieuwe 911, die ook aanwezig is op de show. De Porsche is aangeleverd door het Porsche Museum.

De wintersport-fanaten die graag Porsche willen rijden, zijn al lang niet enkel aangewezen op een 911. Macans of Cayennes staan ondertussen meer dan paraat om je ski-uitrusting op de pistes te krijgen. Dat was vroeger heel anders en misschien wel veel gaver.