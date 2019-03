Nieuwe trend? Remklauwen van een patroon voorzien

De volgende stap in personalisatie.

Grote kans dat jouw auto gewoon saaie standaard remklauwen heeft. Dat is anders bij een Lamborghini, Ferrari of McLaren. Onder andere bij deze merken is het mogelijk om een kleurtje te kiezen op je remklauwen. Dit is al jaren de normaalste zaak van de wereld en niemand kijkt er van op.

Bij Brembo hebben ze iets nieuws verzonnen. De Italiaanse fabrikant op het gebied van autoremmen komt met gepersonaliseerde remklauwen. Het merk heeft een reeks remklauwen gepresenteerd op de Autosalon van Genève. Helaas laten de Italianen weten dat het hier om een experiment gaat en er geen productiedoel voor ogen is. Wellicht dat ze daar nog op terugkomen mocht er voldoende animo zijn. Brembo introduceerde de eerste rode remklauw meer dan 25 jaar geleden.

De remklauwen hebben diverse patronen die verschillende doelgroepen aanspreken. Een klassiek printje voor de modebewuste man/vrouw, camouflage voor de Jon Olssons onder ons, een tijgerprintje die matcht bij de trui van @wouter en enkele kunstzinnige voorbeelden. Een trend om warm voor te lopen?