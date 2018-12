Porsche heeft slecht nieuws voor skiërs

Een handige accessoire moet terug naar Porsche vanwege een foutje.

Slecht nieuws voor mensen die flink de optielijsten van Porsche ingedoken zijn. Bij de accessoires kun je een zogenaamde skizak aanvinken. Dat is eigenlijk precies wat je denkt dat het is: een grote plunjezak waar je ski’s in passen. Voor mensen die geen grote skikoffer op hun auto willen is het best een goede oplossing, want je kunt de ski’s opbergen in je kofferbak/achterbank en je mooie leren bekleding wordt niet vies. Maar aangezien het een Porsche-accesoire is, lijkt eenzelfde zwarte tas bij de Decathlon een stuk goedkoper. Daarom zit er nog een extra trucje aan de Porsche-skizak.

Door middel van eveneens simpele gordelbanden kan de zak aan weerszijden in de gordels geklikt worden. Geniaal, want dan kun je lekker hoeken met je snelle wintersportkanon zonder dat je achterpassagiers worden aangevallen door de zak met ski’s. Al moet je alsnog uitkijken, want de skizak blijkt niet helemaal kwalitatief hoogstaand. De gordelbanden kunnen losscheuren van de zak, wat hem uiteraard kapot maakt. Zonde van je dure handige tas.

Een ietwat kleinschalige recall, want het gaat om 1.738 Macans en Cayennes die af-fabriek een dergelijke skizak hebben meegekregen. Gedupeerden kunnen de zak inleveren bij de Porsche-dealer en krijgen een uitgebreide inspectie met indien nodig een nieuwe zak. Want het is bijna kerstvakantie, juist de tijd dat ski-accessoires hard nodig zijn.

Image-credit: Macan met dakkoffer, gespot door @jeppie.