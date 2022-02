Ga terug naar de toekomst met een smetteloze DeLorean

De meest bekende flop in de auto-industrie: de DMC DeLorean moet het vooral hebben van zijn cultstatus. Is de DeLorean een beetje gewild als occasion?

Wat is een flop? Want we associëren de DMC DeLorean vrij snel met het zijn van een flop. Toch kan een auto bijna niet geflopt zijn als je het veertig jaar na zijn introductie er nog steeds over hebt. Toch heeft de auto niet de ingrediënten van een topauto.

DeLorean DMC-12

Wie het even niet meer helder heeft: DMC (DeLorean Motor Company) was een idee van John DeLorean om een sportauto te bouwen. Het product in kwestie, de DMC DeLorean (onofficieel DMC-12 geheten) moest anno 1981 een aardig futuristisch ding worden en qua cv leek het in eerste instantie te kloppen. Voor toen hele gestroomlijnde lijnen door Giugiaro (Italdesign), hulp van Lotus en als bekendere voorbeelden: een koets van roestvrij staal en natuurlijk 300 SL-achtige vleugeldeuren. Mag je het echter een sportauto noemen? De auto had de ‘PRV’ 2.8 liter V6 aan boord (en ja, PRV staat voor Peugeot, Renault, Volvo) die een niet echt indrukwekkende 132 pk leverde. Ook was de auto betrekkelijk zwaar door zijn rvs-koets en betrouwbaarheid was ook één groot vraagstuk. Qua auto was het een flop.

Back to the Future

Maar dat maakt allemaal niet uit. De cultstatus dankt de DMC DeLorean aan de film Back to the Future uit 1985. Iedereen kent die wel, toch? De onwaarschijnlijke vriendschap van een tiener en een gekke wetenschapper die een tijdmachine ontwikkelde. In eerste instantie moest die tijdmachine een koelkast worden, maar er werd uiteindelijk gekozen voor een auto. De futuristische lijnen en de rvs-koets waren doorslaggevend voor de regie: de DeLorean was de auto die ze nodig hadden. Het maakt niet uit dat deze waardeloze sportauto met een Peugeot/Renault/Volvo hart de kopers niet kon overtuigen: de wereld was overtuigd.

DMC DeLorean als occasion

Eigenlijk wil je hem dus niet hebben. Maar het beperkte aantal DeLoreans dat in de jaren ’80 de band verliet, begint aardig liefhebbersspul te worden. Helemaal als een Amerikaans bedrijf claimt de ‘best bewaarde DMC DeLorean’ als occasion te hebben.

Harde claim, maar op zich ziet het er netjes uit. Ondanks dat de auto 39 jaar oud is, staat er maar 5.397 mijl op de teller (8.685 km). 39 jaar oud betekent een bouwjaar van 1983. De auto is volgens de verkoper niet meer gebruikt sinds 1986. Wel is er sinds die tijd van alles aan vervangen om hem nu in uitmuntende staat te krijgen. Nieuwe bandjes, nieuwe vloeistoffen, motoronderdelen vervangen, noem het maar op. Het zou inderdaad best wel eens de beste DeLorean occasion ter wereld kunnen zijn, maar zoals gezegd is dat tegelijkertijd een gevaarlijke claim.

In ieder geval is deze DMC DeLorean occasion geprijsd als de beste DeLorean ter wereld. Het ding moet 98.000 dollar opleveren, ongeveer 86.300 euro. Kopen kan in de VS op de advertentie van de DeLorean occasion.