Spotgoedkope cabrio voor €1.700 – Autoblog Advies

Als je een spotgoedkope cabrio zoekt. Wat zijn dan je opties? En moet je dat dan ook doen?

Goedkoop autorijden is er niet meer bij tegenwoordig. Gelukkig kun je daardoor wel goedkoop een auto vinden. Natuurlijk, er zitten wel wat kosten aan. Maar als je handig bent en er niet 50.000 km per jaar mee gaat rijden, kun je met zorg, onderhoud en de juiste onderdelen de levensspanne van een auto verlengen.

Wat er ook niet bij is tegenwoordig: een betaalbare cabrio kopen. Nieuw zijn ze namelijk stervensduur. Een Mazda MX-5 en Mini Cabrio zijn de enige ‘betaalbare’ opties voor boomers die geen nieuwe caravan of time-share-condo gekocht hebben.

Autoblog-lezer Matthijs is wel geïnteresseerd in zo’n spotgoedkope cabrio. Gewoon een auto voor de lol erbij. Wat is er te koop voor een beperkt budget? We gingen het uitzoeken:

De wensen en eisen van Matthijs voor een spotgoedkope cabrio:

Huidige auto / vorige auto’s Range rover sport – Ferrari 456 GT – Buick le sabre – Citroën C4 Koop / lease Koop Budget 1.700 euro Jaarkilometrage 15.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Leuke auto voor erbij Gezinssamenstelling Alleen ik Voorkeursmerken / modellen Geen No-go’s Geen

Disclaimer spotgoedkope cabrio:

De reden waarom deze auto’s zo goedkoop zijn, is eenvoudig te verklaren. Je moet ze niet kopen, namelijk. De auto’s kun je kopen voor 1.700 euro, maar reken er maar op dat de eerste beurt óók 1.700 euro is. En die beurt en APK erna ook. Of je moet heel erg handig zijn, óf je moet een garage willen sponsoren (of andersom). Check hier waar je op moet letten bij het kopen van een cabrio. En zoek op Marktplaats ook bij particulieren. In de fun-categrorie loont het eigenlijk altijd om iets door te sparen. Tussen 3-5 mille staan er namelijk auto’s te koop waar je iets langer van kunt genieten. Mocht het budget écht niet hoger zijn, is het wellicht handiger om te kijken naar een puike Kia Cerato 1.6. Met schuifdak en elektrische ramen, uiteraard.

Peugeot 206 CC 2.0 16v

€ 1.550

155.000 km

2001

De Peugeot 206 Cabrio is misschien niet de cabriolet waarvan je altijd hebt gedroomd. Toch is de auto meer dan de moeite waard met dit budget. Van alle coupé-cabrio’s is de Peugeot 206 CC namelijk een van de leukst sturende. De 2.0 heeft de motor uit de GTI. Sterker nog, veel originele onderdelen zijn van de GTI. De meeste exemplaren hebben climate control, leren sportstoelen, 16” Ouragan-velgen en de sportievere bumpers met grotere frontgrille. Precies zoals de GTI ook heeft.

Het achterbankje is hopeloos voor personen, maar het is bizar handig om er af en toe gebruik te maken als opbergruimte. Het zijn geen wonderen qua betrouwbaarheid, want er kan het een en ander aan kapot. Onderdelen kun je overal vinden, dus dat dan weer wel. Check hier het 206 Aankoopadvies.

Opel Astra Cabriolet 1.6 16v (G)

€ 1.700

2001

220.000 km

Bij Opel kun je twee kanten op. Ten eerste is er de Tigra TwinTop. Die is goed te vinden in het budget. Zeker met de 1.8 zestienklepper is dat best een leuke auto. Maar in het budget zijn ook geregeld Astra’s te vinden. Dat gaat twee kanten op: saaie exemplaren met veel kilometers, of ‘spannendere’ uitvoeringen met lagere standen. Ga voor een origineel Nederlands exemplaar met zo weinig mogelijk eigenaren, ook al is de kilometerstand dan wat hoger bij zo’n spotgoedkope cabrio uit Rüsselsheim.

Dit zijn best degelijke auto’s. De 1.6 motor is een prima naaimachientje. Snel is ‘ie niet, maar dat is ook geen probleem. Het is gewoon een ietwat saaie doch fraaie cruiser. Onderdelen zijn goed te vinden en onderhoud kun je eventueel zelf doen. Het is alleen wat kleurloos. Daarom even zo’n kek groen exemplaar zoeken!

Saab 900 Cabriolet 2.3i

€ 1.499

1994

260.000 km

Een 1994 Saab Cabrio kan twee dingen betekenen. Of een oude generatie (die heel duur is tegenwoordig) of een nieuwe generatie 900 (NG). Het liefste wil je natuurlijk een late versie met turbo, maar dat gaat niet lukken in het budget. Maar de eerste ‘NG’’s is geen enkel probleem, uiteraard zonder turbomotor. De 2.0 is gewoon prima en de 2.3 is stiekem best een fijn blok.

De carrosserie is extreem slap, zelfs voor zijn soort. Maar om eerlijk te zijn maakt dat niets uit, het is een fijne relaxte cruisemobiel. Onderdelen zijn nog te vinden, maar niet heel erg goedkoop. Ook zijn de kosten om het rijdend te houden wat hoger dan andere auto’s in dit rijtje. Gelukkig is het wel een spotgoedkope cabrio in aanschaf!

Fiat barchetta (183)

€ 1.700

1996

210.000 km

Dit is één van de leukst rijdende voorwielaandrijvers ooit gebouwd. Daarbij is het ook een van de weinige auto’s die beter werd als cabriolet ten opzichte van het hardtop-model. De barchetta (bootje in het Italiaans) is een klein sportwagentje op Punto-basis. Echter, er is bijna niets dat je doet denken aan een Punto. Het chassis is buitengewoon vermakelijk en dankzij het lage gewicht, heb je aan die 130 pk sterke 1.8 VVT meer dan voldoende vermogen.

Het zijn best vlotte autootjes. Uiteraard moet er wel goed voor gezorgd zijn, alhoewel de Italiaanse techniek in de jaren ’90 niet zo dramatisch was, eigenlijk. Net als bij andere auto’s in dit lijstje gaat het meer om de zorg die de auto de laatste 10 jaar heeft gehad, dan het land van herkomst of de initiële betrouwbaarheid.

MG F (RD)

€ 1.650

1997

185.000 km

Als je echt voor een exotische auto wil gaan, check dan de MG F. Dit zijn schromelijk onderschatte sportwagens. Nadat de MX-5 bijzonder populair bleek te zijn, moest MG wil terugslaan met een betaalbare roadster in de jaren ’90. MG werd er speciaal weer voor in het leven geroepen (de RV 8 was een tijdelijk speciaaltje). De 1.8 K-Series heeft de naam zijn koppakking op te eten, maar die kun je natuurlijk ook af en toe vervangen.

We vergeten weleens dat de K-Series misschien wel een van de fijnere viercilinders van zijn was. De VVC (met 145 pk) valt helaas buiten budget, maar de 122 pk-versie zorgt voor (net) voldoende pit. Qua rijden is de MG F veel comfortabeler dan je zou verwachten op basis van de motorlayout en achterwielaandrijving.

YOLO: Alfa Romeo Spider 2.0 T. Spark 16v Lusso (916S)

€ 1.800

1996

290.000 km

Een Alfa Romeo waar goed voor gezorgd is, is echt niet minder dan een Toyota waar niet voor gezorgd is. Integendeel. En Alfa Romeo’s zijn nu eenmaal liefhebbers auto’s. Voor minder dan 2.000 is er wel wat te vinden, maar het is niet veel. Veel kilometers of een heel discutabele technische stand. Met een beetje pech is het uiteraard een combinatie van die twee. Aan de andere kant, we hebben het hier over relatief eenvoudige techniek.

Ondanks het schitterende en exotische koetswerk is het in technisch opzicht gewoon een Fiat Tipo. Ga voor een zo origineel mogelijk exemplaar. Een Alfa upgraden én onderhouden is namelijk financieel niet te doen. Check hier even waar je op moet letten. En alle fora. En alle koopgidsen. Maar als het rijdt, rijdt het op zich niet verkeerd.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!