Ja, laat dat maar even op je inwerken. China sloopt de Europese autoindustrie

Vroeger was het leven simpel. Je had Nederland 1 en 2 en op woensdagmiddag konden de kinderen hun programma’s zien. Op de radio luisterde je naar Hilversum 3 en als je eten wilde afhalen ging je naar de snackbar. Meer keuzes waren er niet.

Dat gold ook voor de autoindustrie. Auto’s kwamen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland of Amerika. Maar toch vooral uit Europese fabrieken. Later kwam daar een sporadische Japanner bij en dat was het wel zo’n beetje. Maar ‘das war einmal’.

De Chinezen komen. En niet zo’n beetje ook.

China sloopt de Europese autoindustrie, zo mogen we het wel zeggen. Want dankzij de fabrieken in dat land, sluiten steeds meer productieplaatsen in Europa. Met als laatste voorbeeld het verdwijnen van de productie van de elektrische Audi Q8 uit het Belgische Vorst, schrijft het AD.

De productie daarvan zal in China plaats gaan vinden, net zoals bijna alle elektrische auto’s die gebouwd worden. En laat het aandeel ev’s nou elke dag groter worden… Dientengevolge is de Europese autoindustrie allang niet meer de grootste ter wereld, wat het voorheen wel was.

Zo werd in 2011 bijna een derde van alle auto’s ter wereld in Europa gemaakt. China was op dat moment goed voor ruim 20% procent van de auto’s en die waren voornamelijk bestemd voor de lokale markt.

Hoe anders is dat anno nu. Op dit moment komt meer dan 34% van alle geproduceerde auto’s uit China, terwijl Europa nog goed is voor net 19%. Bovendien is China ook nog eens de grootste exporteur van personenauto’s ter wereld en gaan we bijvoorbeeld heel veel Build Your Dreams zien in ons landje…

En dan denk je misschien; ach, het zijn maar auto’s, hoe groot is die industrie nou helemaal? Nou, flink. In heel Europa zijn meer dan 13 miljoen mensen werkzaam in een bedrijf dat iets te maken heeft met het vervaardigen van auto’s.

Dat betekent dus niet alleen dat ze bij de autofabrieken zelf werken, maar ook bij toeleveranciers zoals metaalbewerkingsbedrijven en rubberfabrieken enzo. En als de productie hier afneemt, betekent dat een enorme strop voor Europa.

En dat heeft natuurlijk alles met geld te maken. De prijs-kwaliteitverhouding van Chinese auto’s is namelijk gewoon veel beter dan bij de Europese evenknie. Chinese auto’s zijn geen troep meer en ze zijn veelal goedkoper dan de Europese (of Amerikaanse) concurrenten.

Maar wat kunnen we eraan doen? Daar ligt de uitdaging voor de Europese machthebbers. Zijn die bereid om in te grijpen en importheffingen op Chinese auto’s te rekenen? Of belastingverlaging op Europese modellen?

Of moeten wij als Europeanen de handen ineen slaan en de goedkope Chinese modellen links laten liggen? Helpt elkaar en koopt Europeesche waar? De tijd zal het leren, maar dat het een zorgwekkende ontwikkeling is, kunnen we wel stellen…