Koop deze Volvo S60 R met Heico-goodies op Marktplaats

Een hete Zweedse gehaktbal met 339 pk en mooi bruin leder.

Tegenwoordig steelt Polestar de show als het gaat om snelle Volvo’s. Volvo kocht in 2015 officieel het Polestar-label van het gelijknamige raceteam dat onder hun vorige naam Flash Engineering nog de legendarische 850jes van Tom Walkinshaw inzette in het STCC (Swedish Touring Car Championship). Je kan deze situatie enigszins vergelijken met de overname van AMG door Mercedes.

Voor concurrerende tuners is zoiets een vloek en een zegen. Aan de ene kant hebben zij niet dezelfde steun van de fabriek die de in house tuningsdivisie heeft. Aan de andere kant wordt zo’n geassimileerde tuner uiteindelijk ook zo ‘normaal‘ dat mensen toch weer geneigd zijn iets exclusievers te zoeken. Mercedes tuners als Brabus, Carlsson en Väth zijn dan ook niet over de kop gegaan. Het devies is verder gaan waar AMG ophoudt.

De Duitse Volvo-tuner Heico zal dat waarschijnlijk ook wel begrijpen. In het verleden pompten ze bijvoorbeeld al deze S60 R op, die je zou kunnen zien als de voorloper van de S60 Polestar. De eerste generatie S60 kreeg er 39 pk bij voor een totaal van 339 pk. En jij kan ‘m nu kopen voor 19.850 Euro!

De strakke sedan die je zou kunnen zien als een van de eerste ‘vierzits coupé’s’ heeft 94.111 kilometer op de de teller staan. De Zweed is niet uitgevoerd in het voor dit model kenmerkende Flash Green Metallic, maar in een nette blauwe kleur. Het bruine ‘Atacama’-leder is echter wel aanwezig, evenals verschillende lines en een epische dubbele uitlaat. Die laatste zal de vijfpitter onder de kap vast lekker laten klinken. Koop dan?