Gaafste Audi RS3 tot nu toe is blubberdik

Een van de dikste C-segmenters van het moment is de Audi RS3. Dat komt niet alleen door de prestaties, maar ook door de motor die verantwoordelijk is voor de prestaties. Zoals de Audi S3 van collega @rubenpriest bewijst, heeft de 2.0 viercilinder meer dan voldoende reserves. Sterker nog, zijn ietwat gekietelde S3 heeft méér vermogen dan de nieuwe RS3!

Nu zijn er voldoende manieren om de RS3 te voorzien van meer vermogen. Als die voorbij komen zullen wij het zeker laten weten! Maar voor vandaag is er een interessante wending. Dit is namelijk de nieuwe RS3 onder handen genomen door KW Automotive.

DCC Plug & Play

KW Automotive is een grote speler op de markt als het gaat om schroefsets. Kwalitatief is KW (veel) beter dan wat je standaard op je auto gemonteerd krijgt, in veel gevallen. Een waardevolle upgrade dus. Maar in veel gevallen moet je die schroefsets toch handmatig verstellen. Daar heb je niet altijd zin in. KW heeft daar de oplossing voor met de KW DCC Plug & Play-schroefset.

Deze kun je op een hele hoop auto’s nu bestellen, maar in dit geval hebben de Duitsers de KW DCC schroefset op een RS3 gemonteerd. Het bijzondere hieraan is de werking ervan. Niet alleen de schroefset is fabriekskwaliteit, de bediening ervan ook. Je kan namelijk de originele Audi-knoppen gebruiken! Dus geen gekke apps of rare kastjes en afstandsbediening.

Gaafste Audi RS3, mar dan 45 millimeter lager

Let wel, het gaat om de bediening van de werking van de dempers. De dempers passen zich aan aan de rijmodus die jij kiest in het menu van de Audi MMI-systeem. Uiteraard kún je de rest handmatig afstellen. Zo is de hoogte instelbaar, met een maximale verlaging van 45 millimeter.

We hebben nog nooit gehoord dat iemand de RS3 te hoog vond, maar voor diegene is er een oplossing. Mocht je het overkill vinden en tevreden zijn met de huidige dempers, heeft KW een oplossing. Ze hebben namelijk in hoogte instelbare veren. Daarmee is een bescheiden verlaging van 20 millimeter mogelijk.

Het geheel wordt afgemaakt met een setje BBS-velgen. Het model is de RT 88, de opvolger van de legendarische E88. Het is een tweedelig gesmeed wiel. De reden dat KW hiervoor gekozen heft is logisch, want KW is sinds het (zoveelste) faillissement van BBS de nieuwe eigenaar van het beroemde velgmerk uit Duitsland. Naast BBS heeft KW merken als LSD Doors, Belltech, ST Suspensions, AP, en het Nederlandse Reiger Racing Suspension.

