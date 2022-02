Gaafste sedan van het moment bijna uit productie

De gaafste sedan van het moment is bijna niet meer. Snik.

Aan alle mooie dingen komt een eind. Helaas ook aan de gaafste sedan van het moment. Stiekem zijn er best veel gave power-sedans die je nu kunt bestellen. Helaas niet altijd in Nederland, maar auto’s als de Cadillac CTS-V (V8, supercharger, handbak), Lexus IS500 F-Sport (atmosferische V8) en Subaru WRX STI zijn nog gewoon leverbaar op deze planeet (niet in dit land dus). De BMW M5 CS was wél leverbaar in ons land, zij het vrij beperkt.

Bijzondere auto

Het was natuurlijk al van te voren bekend dat de M5 CS een wel heel bijzondere auto was. Productie in enorme aantallen waren dan ook nooit aan de orde. Desalnietemin is het toch pijnlijk om te vernemen dat de BMW M5 CS uit productie gaat. Dat bevestigt BMW aan Autoblog.

De BMW M5 CS gaat nu zijn laatste productiemaand in. De productie werd gestart in maart 2021. Dat is een korte looptijd. Er zijn er ongeveer 100 per maand gebouwd, in totaal. Aan het einde van de rit zullen er zo’n 1.100 exemplaren van gemaakt zijn. Dat is een bijzonder laag aantal in deze tijd. Aan de andere kant, met een vraagprijs van 224.543 euro was de M5 CS absoluut geen goedkope auto.

Gaafste sedan van het moment

De BMW M5 CS is een bijzondere automobiel. Ze hadden de auto heel erg veel vermogen kunnen geven, maar dat was niet nodig. Er bestaat immers niet zoiets als een trage BMW M5. De CS heeft een grondig herzien onderstel. Daarbij is er serieus aandacht besteed aan het verlagen van het gewicht.

Dat niet alleen, ook het interieur was flink aangepast. Zo heb je voorin twee lichtgewicht racekuipstoelen. De achterbank is geen bank, maar twee losse sportstoelen. Het is dat BMW al een tijdje geleden is met de Nurburgring Ringtaxi, maar dit zou een perfecte deelnemer zijn geweest. De gewone BMW M5 en M5 Competition zijn nog wel gewoon leverbaar.

