Gaan Mercedes en Red Bull last krijgen van titelstrijd?

Gaan Mercedes en Red Bull last krijgen van het lange en spannende seizoen?

Op het moment is het nogal rustig in de Formule 1-wereld. Max Verstappen is digitaal nog aan het races aan het doen. Hamilton doet niets meer digitaal. Hij heeft zich laten onderscheiden om vervolgens eventjes onder te duiken.

Nu is het niet vreemd dat hij even rust wil. Maar iedereen weet dat die radiostilte een vreemd psychologisch – inmiddels kinderachtig – spelletje is. Zeker naar je fans is het wel netjes om even een berichtje te sturen: “Yo, dudes! Ben eventjes een paar weken op de Huttenheugte. Moet even bijkomen in de wildwaterbaan. Vanavond lekker gourmetten en mijn papa heeft Vianetta gekocht. Morgen gaan we fietsen huren en kantklossen. #grateful #dutchwayoflife #blessed”.

Gaan Mercedes en Red Bull nog last krijgen van de strijd van 2021?

In plaats daarvan horen we alsnog niets. Die strijd van 2021 lijkt nog een beetje door te ebben in het nieuwe seizoen. Ook op andere vlakken, want gaan we dat ook zien bij de auto’s van 2022? Dat vraagt Edd Straw van het uitstekende The Race zich af. Elk team moest natuurlijk een afweging maken tussen de 2021-auto doorontwikkelen of 2021 opgeven en alle pijlen richten op 2022.

Volgens Straw kan het namelijk nog heel erg lastig worden in 2022. Veel teams wisten na een paar races al waar ze stonden. Natuurlijk waren er links en rechts een paar verrassingen, maar qua snelheid was duidelijk te zien wie waar stond. McLaren heeft overduidelijk de tweede seizoenshelft meer aandacht besteed aan de 2022 auto dan die van 2021.

Natuurlijk, Mercedes en Red Bull zijn de grootste teams met het meeste geld, maar ook zij hebben te maken met telkens strenger worden budget-caps. Dat niet alleen, omdat de strijd zo hevig was, waren er constant nog (kleine) updates. Al die moeite heeft Ferrari of McLaren niet (hoeven) doen en konden ze steken in de 2022-auto.

Windtunnel

Dan komt er nog een lastig issue voor Red Bull en Mercedes: ze hebben het minste tijd om door te brengen in de windtunnel. De regel is hoe lager je bent geëindigd, hoe meer tijd je in de windtunnel kunt doorbrengen. Dit gaat op basis van de WK-stand qua teams, dus Red Bull heeft iets meer tijd dan Mercedes.Volgens Red Bull en Mercedes maakt het allemaal niets uit en denken ze het juiste punt gekozen te hebbben. Die tijden schelen enorm. Zo kan Mercedes slechts 280 uur testen, terwijl hekkensluiter Haas maar liefst 460 uur mag testen.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wat denk jij? Gaan Mercedes en Red Bull last krijgen van hun 2021-strijd in 2022?? Gaan de veranderingen, beperkte ontwikkelingstijd en het gelimiteerde budget hen nog parten spelen en kunnen McLaren en Ferrari eindelijk toeslaan? Laat het weten, in de comments!

Via: The Race.