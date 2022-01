Zie jij 8.000 manuren af aan deze verbouwde Jaaaag?

Het koste 8.000 manuren om dit apparaat te maken.

Tegenwoordig zijn de restomod-auto’s erg populair. Een oude auto die gemoderniseerd is maar er juist heel erg klassiek uit ziet. De Porsches van Singer zijn verreweg het meest bekend en eigenlijk ook verwarrend.

Singer maakt gebruik van 911’s van de 964-generatie, dus de periode 1988 tot 1994. Deze worden gemoderniseerd met onderdelen en materialen uit 2022. Het uiterlijk moet dan weer stroken met de 911’s uit de vroege jaren ’70.

8.000 manuren

Met de David Brown Speedback GT pakken ze het anders aan. Dat is een auto die je ‘nieuw’ kunt bestellen. De basis is in dit geval een Jaguar XK van de ‘X150’-generatie. Dat is de XK die van 2006 tot 2013 is geleverd. Deze wordt dan vervolgens voorzien van een aangepaste koets die moet lijken op de Aston Martin DB5 uit de jaren ’60. Dit is een zeer arbeidsintensief werkje, want het koste maar liefst 8.000 manuren! Na het afmaken van een exemplaar deelt David Brown Automotive dat graag met de pers en wij delen dat op onze beurt weer graag met jullie.

Dit is namelijk de Speedback Silverstone Edition, het laatste product van David Brown Automotive. In dit geval is er gekozen voor een heel bijzondere zwarte lak. De auto is samengesteld door een klant uit Azië. Alleen het mengen en perfect aanbrengen van de lak schijnt 8 weken te hebben gekost. Nu zijn wij benieuwd of die lak pure perfectie is of dat ze er bij David Brown Automotive niet zoveel van kunnen. In plaats van een misplaatst hoogglans zwart pakketje, is de auto voorzien van aluminium lijsten die met hand zijn geborsteld en vervolgens verchroomd.

Interieur

In het interieur is alles opnieuw bekleed. Hier zie je overigens vrij duidelijk welke auto als basis heeft gediend. Nu is het Jaguar interieur en dashboard vrij tijdloos, dus dat is misschien wel een pre. De lederkleur is ‘Oyster’ met een brogue-afwerking. Het hout is open-porig donkerkleurig hout. Het is ziet er bijzonder geslaagd uit. Leuk detail is het tweede achterbankje.

Ja, tweede. In de kofferbak is er namelijk een ‘loveseat’. Handig als je even een glaasje Orangina wil drinken (andere koolzuurhoudende dranken kunnen uiteraard ook genuttigd worden). De motor is de bekende 5.0 AJ-III V8 van Jaguar. Deze is helemaal nagekeken en voorzien van een paar upgrades. Het maximum vermogen is 610 pk, waardoor je in 4,2 tellen naar de 100 km/u kunt sprinten. De prijs van dit alles? Als je er naar moet vragen… Er zitten 8.000 manuren in, dus je moet het zelf kunnen uitrekenen.