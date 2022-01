Man koopt pagina in New York Times om Tesla te bashen

Een man heeft 250.000 Dollar uitgegeven om een volledige pagina in de New York Times te kopen, teneinde Tesla te bashen.

Tesla beheerst alle verhalen in de auto industrie momenteel. Veel mensen zien in het merk de toekomst van de automobiel. Sommigen zien niet zo heel veel bijzonders met enorme panel gaps. Vroeger steggelden wij autoliefhebbers op fora of BMW of toch Mercedes of Audi het meest premium was. Nu draait het echter allemaal om Tesla. En de haters hebben weer toegeslagen: nu met een full page ad in de New York Times.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de winnende getalletjes van de staatsloterij waren weer verkeerd afgelopen december dus ik was het zelf niet. Iemand anders heeft echter wel 250.000 ekkerdollars gespendeerd om Musk een hak te zetten mensen te waarschuwen tegen de gevaren van Tesla’s Full Self Driving software. Deze man heet Dan O’Dowd en is de leider van The Dawn Project. De advertentie leest als volgt:

Redelijk alarmerend allemaal dus. Uiteraard is er ook een tegengeluidvan de vele Tesla apologeten. Zij zeggen dat de nieuwe software veilig is omdat zij er zelf goede ervaringen mee hebben. Daarnaast vallen ze natuurlijk O’Dowds karakter aan. Die blijkt namelijk zelf een software specialist te zijn die een eigen bedrijf heeft dat merken als BMW en Daimler adviseert over autonome tech. In de BMW iX zit naar verluidt bijvoorbeeld software van O’Dowd. Zijn bedrijf heet Green Hills software. Elon Musk noemt het echter liefkozend ‘een berg afval’.

Green Hills software is a pile of trash. Linux ftw. — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022

Verder zegt Musk dat O’Dowds ego checks uitschrijft die zijn lichaam niet kunnen verantwoorden:

Tragic case of ego/ability>>1 — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2022

Gelukkig heeft Musk daar zelf helemaal geen last van. Enfin, het klinkt als boude claims de ene kant op en een zwak op de persoon gespeeld verweer de andere kant op. Wie heeft volgens jou gelijk, Musk, O’Dowd…of de robots?