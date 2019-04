Gaat BMW doen wat Mercedes niet meer durft?

Is er toch nog een beetje merkliefde te vinden bij BMW.

Met uitzondering van de machtige 8 Serie, zou je haast denken dat ook BMW niet meer zoveel geeft om de trouwe klant die rijbeleving van belang vindt. Onder meer een 2 Serie in MPV-vorm en een 1 Serie met voorwielaandrijving zet vraagtekens bij het BMW dat we ooit kenden. En ja ja, we weten het wel, uiteindelijk draait het om verkopen en niet wat wij autoliefhebbers nou zo leuk vinden.

In Genève presenteerde Mercedes-AMG de S65 Final Edition. Een last hoorah naar de biturbo V12. Het blok komt niet meer terug naar een toekomstige S-klasse. Een twaalfcilinder in de A8 is ook al niet meer te krijgen en dat maakt BMW op dit moment uniek. Tegenover Topgear.com stelt de baas van de aandrijflijnen bij BMW dat de V12 voorlopig nog wel zal blijven.

Tot en met tenminste 2023 zal de 7 Serie in combinatie met een V12 te verkrijgen zijn. Echter moet ook Bayer vraagtekens plaatsen na die vier jaar. De chef zegt te proberen de V12 in de volgende generatie 7 te krijgen, maar nog niets te beloven. Dit is ook afhankelijk van de steeds strenger worden emissie-eisen vanuit onder meer Europa. De vraag is dus of BMW durft te doen wat Mercedes en de anderen niet meer aanbieden: een twaalfcilinder in een vlaggenschip. BMW zou in elk geval uniek zijn.

De 7 Serie zal het enige model zijn met de befaamde 6.0 geblazen V12. Eerder lieten we al weten dat BMW niets voelt om het blok in de huidige 8 Serie te lepelen, al is het historisch geniaal.