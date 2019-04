Koop deze autostoeltjes niet als je van je kind houdt

Ze zijn niet zo veilig als je zou willen.

Een wat minder sexy onderwerp, maar zeker niet onbelangrijk. Bij de komst van een kind of kinderen is het ook van belang om de juiste spullen in huis te halen. In het geval van vervoer heb je een autozitje nodig. De keuze is reuze, wat moet je nu kopen?

We weten allemaal wat een sperdifferentieel is en doet, we weten de topsnelheid van onze auto’s uit het hoofd en welke olie in het blok moet. Op de vraag welk autostoeltje geschikt is beginnen wenkbrauwen te fronsen. Weet ik veel! Zal ongetwijfeld een veelvoorkomende gedachte zijn.

Het scheelt in elk geval om de troep te filteren van het goede spul. Wat dat betreft heeft de Nederlandse Consumentenbond vandaag een advies uit de deur gedaan. Ze raden een stoeltje van het merk Chicco af en ook de ‘Babystyle Oyster’ komt niet door de test. Bij een Chicco zou het kruisbandje van het stoeltje los kunnen schieten. In dat geval praten we niet meer over een kinderzitje, maar over een katapult. In het geval van een incident kan de baby gelanceerd worden in de auto. Niet aan te raden voor de gezondheid van de kleine. De fabrikant heeft gereageerd door vervangende gespjes aan te bieden aan klanten.

Bij de Babystyle Oyster speelt een vergelijkbaar probleem. Ook hier sprake van niet geplande lanceringen tijdens een botsproef. In dit geval kwam de complete stoel met kind en al los. Deze laatstgenoemde autostoel is niet direct in Nederland te koop, toch achtte de Consumentenbond het nodig een waarschuwing af te geven.