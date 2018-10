De Duitse V12 wordt met uitsterven bedreigd

Ze hebben het lang weten uit te stellen. Nu is het echter bijna gedaan.

Totaal overbodig, maar oh zo indrukwekkend. De V12 motor. In principe is er geen enkele logische reden te bedenken waarom een auto een V12 onder de kap moet hebben. Vroeger zorgde het voor meer vermogen en koppel. Maar al snel was duidelijk dat je met een V8 (of een V10) al een heel eind kon komen. Het is nu 2018 en we leven in een tijd waar plugin-hybrides, elektrische auto’s en zelfs waterstofauto’s verkrijgbaar zijn. Tegelijkertijd kun je links en rechts nog een paar fossiele brandstof-verbrassende fossielen vinden. Echte dinosauriërs. We hebben twee maal slecht nieuws voor de liefhebbers van Teutoonse Twaalfcilinders.

Laten we beginnen met BMW. We zijn allemaal heel erg blij met het terugkeren van de BMW 8 Serie. Dit was in de jaren ’90 een van de coolste manieren om je voort te bewegen. Zelfs LL Cool J had er eentje! Nu weten we allemaal dat de nieuwe 8 Serie eigenlijk een nieuwe 6 Serie is. Dus een coupé op basis van de 5 Serie, maar dan aanzienlijk hoger in de markt geplaatst. Met de naam 850i werden we al blij, maar ’50i’ is al langer voorbehouden aan achtcilinders. Maar als de 8 Serie meer upmarket is, wordt de auto dan ook leverbaar met een twaalfcilinder zoals de Aston Martin DB11 of Bentley Continental GT?

Nee, volgens Carsten Groeber komt er geen 8 Serie met V12. Groeber is Vice-President Product Management bij de BMW Group. In een interview met het Australische GoAuto laat hij weten dat alles mogelijk is, maar dat een V12 zeer onwaarschijnlijk is. Volgens hem is de 530 pk sterke V8 een uitstekend alternatief. De V12 zou namelijk veel te zwaar zijn. Dat niet alleen, ook voor de gewichtsverdeling is het funest. Wel komen er puurdere varianten van de 8 Serie, zo bevestigt Groeber dat de 840d ook met sDrive (enkel achterwielaandrijving dus) binnenkort op de markt verschijnt. Ook wordt de M8 bevestigd, met de aandrijflijn van de huidige M5.

Dan gaan we van BMW over naar Mercedes, die andere Duitse fabrikant die een V12 bouwt. GoAuto wist namelijk ook AMG-baas Tobias Moers in zijn kraag te vatten. Op dit moment bouwt AMG auto’s als de G65 AMG, S65 AMG en SL65 AMG. Moers bevestigd dat de ’65’ V12 op zijn laatste benen loopt. Sterker nog, volgens Moers wordt de gehele ’65’-lijn geschrapt uit het modelportfolio van AMG. Er komt geen opvolger in een andere vorm, ondanks eerdere berichten.

De AMG-baas geeft aan dat het al erg lastig wordt om de huidige V8 aan de alsmaar strenger wordende emissie-eisen te laten voldoen. Hij voorziet ook dat binnenkort de 4.0 V8 van AMG wordt bijgestaan door een elektromotor. Zo kan de efficiency vergroot worden. Voor de petrolheads onder ons: zie het niet als een geëlektrificeerde AMG, maar een manier om die V8 zo lang mogelijk in het vooronder te houden. Voor de V12 is het echter al te laat. Wanneer de twaalfcilinders definitief met pensioen gaan, is vooralsnog niet bekend.