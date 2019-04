Verstappen: “Red Bull’s prestaties kunnen niet slechter”

Ach, Williams staat ook op de grid.

Na afloop van de Grand Prix van Bahrein kon Max Verstappen niet minder ontevreden zijn met zijn RB15. Zelfs na de problemen van Charles Leclerc en de ietwat knullige spin van Sebastian Vettel wist hij het niet tot het podium te schoppen. Het natuurtalent eindigde dan wel mijlen voor zijn teamgenoot Pierre Gasly, dat Red Bull de zaken niet op orde heeft, dat heeft ook hij inmiddels wel ondervonden.

Op het circuit in de zandbak van de oliestaat lagen de tekortkomingen van de nieuwe machine open en bloot op tafel. Waar het in Australië nog redelijk mee kon komen en Verstappen een derde positie wist toe te eigenen, was de situatie in Bahrein totaal anders. De coureurs konden de auto maar niet goed afgesteld krijgen. Ze kampten vooral met problemen met de bandentemperatuur en de downforce aan de achterzijde van de auto. Teambaas Christian Horner beschreef het als een “magisch wachtwoord” dat Red Bull snel moet zien te ontsleutelen.

In navolging van de Grand Prix bleef de Formule 1 enkele dagen in Bahrein om een tweetal testdagen af te werken. Hier was ook Max Verstappen aanwezig. Naderhand blikte hij nogmaals terug op het treurige weekend. Zijn conclusie: erger dan de race in Bahrein kan het niet worden.

“It cannot be worse than what we showed here. Also, we made some mistakes I think in terms of set-up. I think if you look back to Australia, we were actually quite happy. Of course it was still 20 seconds to Valtteri, but in that race I couldn’t go and push like I wanted to because basically I was always held up by a car. I think we can do a lot better than what we showed so far.”