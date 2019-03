De S65 AMG Final Edition is er ‘helaas’

Het komt nu wel heel dichtbij, zo.

Vorige week waren we een beetje in mineur op de redactie. Ondanks dat we het al lang aan zagen komen, leek het moment erg dichtbij te komen dat we afscheid moeten gaan nemen van één van de meest indrukwekkende motoren die er in de afgelopen 25 jaar gebouwd is. De motor in kwestie is de M279 motor van AMG. Deze 6.0 liter V12 met dubbele turbo is niet zozeer een motor, dan wel een mobiele krachtcentrale.

Het is een motor met bijna oneindige krachtreserves. De specificaties zijn niet eens zó wereldschokkend: 630 pk en 1.000 Nm is belachelijk veel, maar het ging er vooral om hoe de V12 zijn krachten opwekte. In plaats van een hitsige, opfokte V8 of zescilinder, doet de V12 zijn werk in alle rust. Ondanks dat enorme koppel, was de motor begrensd op 1.000 Nm. Dit om de transmissie een langere levensduur te gunnen.

Dat het einde nabij is bewijst Mercedes met deze S65 AMG Final Edition. Volgens Mercedes-AMG moet de auto appelleren aan de de smaak van ‘verzamelaars van exclusieve voertuigen’. Net zoals 99% van de S65’s is ook deze Uber-saaie kleur Obsidaanzwart gespoten. De bronskleurige velgen geven de auto een heerlijke achterstandswijk-vibe mee. Ook in het interieur is er weinig verschil met de gewone S65 AMG. Mercedes-AMG heeft namelijk ook hier gekozen voor zwart. Er zitten speciale badges in om je eraan te herinneren dat dit een bijzondere uitvoering is. Wel zijn alle details als de stiksels in het brons uitgeveord.

Met de prestaties maakt Mercedes het een (klein) beetje goed. De standaardprint naar 100 km/u wordt net zo traag afgelegd als de normale S65 (4,3 seconden, trager dan de goedkopere S63 AMG), maar de begrenzer is iets soepeler. Het is nu mogelijk om 300 km/u aan te tikken op de Autobahn. Er worden 130 exemplaren gebouwd van deze über-Limousine. Wat de S65 AMG Final Edition gaat kosten is nog niet bekend, de ‘gewone’ S65 AMG doet al zo’n 330.000 euro, dus we vrezen het ergste.