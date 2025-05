Vernieuwde GMC Hummer EV doet het onmogelijke

Krankzinnige cijfers doen je mond openvallen met de vernieuwde GMC Hummer EV.

De titel slaat op het feit wat een elektrische Hummer voor elkaar krijgt op de sprint. Daarover later meer.

De GMC Hummer EV was al geen gewone elektrische auto, maar met de modeljaarupdate voor 2026 doet deze elektrische supertruck er nog een schepje bovenop. En niet te zuinig ook.

Nog indrukwekkendere prestaties in combinatie met serieuze offroad-capaciteiten moet de Hummer EV een nog interessantere elektrische pickup maken. Voor de Amerikaanse koper dan. Want hier in Nederland heeft deze EV niets te zoeken.

King Crab

Klinkt als een smakelijke hamburger. Is het niet. De King Crab Mode is een nieuwe rijmodi met de vernieuwde GMC Hummer EV . Het betreft een geavanceerde vorm van vierwielbesturing waarbij de achterwielen sneller en verder insturen dan de voorwielen. Hierdoor kan de Hummer EV letterlijk zijwaarts kruipen als een krab. Weet je nu waar de naam op slaat.

Deze functie is standaard op de 2X en 3X uitvoeringen van zowel de pickup als SUV. En goed nieuws voor bestaande eigenaren: King Crab wordt later dit jaar via een over-the-air (OTA) update ook beschikbaar voor alle Hummer EV’s van modeljaar 2022 tot en met 2025.

Carbon Fiber Edition

Dit slaat natuurlijk he-le-maal nergens op. Een sportieve editie uitbrengen van een auto die zwaarder is dan menig flatgebouw. Maar hey, GMC doet het gewoon.

Deze speciale uitvoering is beperkt leverbaar voor de 3X trims van zowel de Pickup als SUV. De Carbon Fiber Edition krijgt een batterij met 24 modulen voor nog betere prestaties. Het geweld op wielen doet de sprint van 0 naar 60 mph (96 km/u) in slechts 2,8 seconden. Hey hallo, we hebben het hier over een auto van meer dan 4 ton in gewicht. Bizar.

Naast de prestaties krijgt deze uitvoering ook een exclusieve uitstraling mee. Te herkennen aan de Magnus Gray lak, een opgepimpt interieur, 22 inch carbon zwarte velgen en enkele subtiele carbon accenten. Kers op het worstenbroodje is de extra carbon reservewiel als finishing touch.

En verder..

GMC introduceert voor 2026 ook bidirectioneel laden. De vernieuwde Hummer EV kan niet alleen andere EV’s opladen (vehicle-to-vehicle), maar ook stroom leveren aan een huis bij stroomuitval (vehicle-to-home), mits voorzien van de juiste uitrusting.

Ook de geavanceerde Super Cruise krijgt een upgrade. Dankzij integratie met Google Maps kan de auto automatisch naar de juiste rijbaan navigeren en is de rijervaring op snelwegen nog intuïtiever geworden.

Tot slot zijn er ook nieuwe kleuren toegevoegd: Coastal Dune en Auburn Matte voor de buitenzijde, plus Granite Driften Stealth Eclipse voor het interieur.

De productie van de vernieuwde Hummer EV begint deze zomer in GM’s Factory ZERO in Detroit. Prijzen en actieradius volgen later.