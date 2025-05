Problemen op komst met de publieke laadpalen in Nederland?!

Het aantal publieke laadpalen in Nederland groeit, maar gaat het wel goed genoeg zo?

Veel meer elektrische auto’s. Dan zijn er ook veel meer laadpalen nodig. We hebben niet allemaal zo’n riante oprit inclusief een privépaal voor de deur. Het aantal publieke laadpunten voor elektrische auto’s in Nederland is in 2024 met een gezonde 25 procent gestegen. Dat is prima. Toch is er werk aan de winkel.

Nederland telt nu 183.704 publieke laadpunten met een landelijke dekkingsgraad van 83 procent. Dat is echt heel goed. Uitzonderingen daargelaten, maar op veruit de meeste plekken in Nederland kun je publiek laden. Op papier dus mooi nieuws voor de EV-rijder. Wat zitten we dan te zeiken?

Stagnatie en een overvol stroomnet

Nou, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) trekt aan de bel. Stagnatie van uitbreiding van de publieke laadpalen in Nederland ligt op de loer. Er komen gemiddeld 1.600 nieuwe publieke laadpunten per maand bij. Maar er dreigt een nijpend tekort aan installateurs, met name in het noorden van Nederland. Het bijbouwen van die laadpalen is broodnodig om de toenemende vraag naar EV’s op te vangen. De laadbehoefte groeit immers.

Dat is potentieel probleem één: dat er niet genoeg laadpalen zijn voor het groeiende aantal EV’s. Probleem twee: het overvolle stroomnet. De laadinfrastructuur behoort inmiddels tot de grootste nieuwe energieverbruikers in Nederland. Maar het liefste wil de overheid niet dat je gaat laden op piektijden, zeg maar PRECIES WANNEER HET JOU UITKOMT. Want overdag ben je op het werk en ’s avonds lig jij in je mand.

Groeiende snelladers

Om vrolijk af te sluiten. Het gaat wel goed met het snellaadnetwerk in Nederland. Ons land telt inmiddels meer dan 1.200 snellaadlocaties met in totaal zo’n 5.800 snellaadpunten. Nieuwe en bestaande punten worden voorzien van de snelste snelladers.

Dat is mooi, want een moderne EV hoeft dan niet zo lang aan de snellader te hangen. Dit voorkomt rijen en is weer goed voor de doorstroming. Een doorsnee EV kan nog niet 350 kW laden nee, maar de ontwikkelingen gaan hard. Dat kun je alleen maar toejuichen.

Dus. Afsluitend. Heb je nog een zoon of dochter thuiszitten die geen idee heeft welk carrièrepad te bewandelen? Opleiden tot laadpaalmonteur. Zat werk, zeker in het noorden van het land. De Human Capital Agenda Laadinfrastructuur (jawel) is je er dankbaar voor.