Youngtimer regeling, hoe zat het ook alweer? - Autoblog.nl

Hoe zat het ook alweer met de youngtimer regeling?

Bijtelling. Vroeg of laat krijg je er eens mee te maken. Als je een auto van de zaak kunt rijden of een eigen onderneming hebt. Een auto die je zakelijk gebruikt, mag je niet zomaar privé gebruiken. Dat wordt gezien als een misdaad tegen de mensheid en daarom staat er een geldboete tegenover in de vorm van bijtelling. Het idee is op zich logisch: de auto van de zaak wordt gezien als ‘verkapt loon’ en daar dient belasting over betaald te worden.

Tegenwoordig reken je 22% van de catalogusprijs aan bijtelling. Dat betekent dat 22% van de aanschafprijs (zonder afleveringskosten en achteraf gemonteerde accessoires) bovenop je loon wordt gerekend. Bij een dure auto kan dat in de papieren lopen. Vandaar dat elektrische auto’s nu zo populair zijn: de bijtelling is daar veel lager.

Een andere manier om minder bijtelling te betalen, is door een youngtimer te kiezen. Een youngtimer is een auto tussen de 15 en 25 jaar oud. Het wordt soms onterecht gezien als een incentive of tegemoetkoming, maar het is op zich een logische regeling. Het is natuurlijk van de zotte om 22% van de nieuwprijs aan bijtelling te rekenen als het een oude auto betreft. Met andere woorden, als je een 14 jaar oude BMW 750i koopt om zakelijk te rijden, betaal je 22% over de nieuwwaarde van de auto! Dat terwijl de waarde van zo’n auto drastisch gedaald is.

Voordelen Youngtimer regeling:

Lage bijtelling

Het meest voor de hand liggende aspect: je hebt een lagere bijtelling. Althans, in veel gevallen. De bijtelling is 35% over de dagwaarde. Dus voor de bijtelling van een nieuwe Toyota Aygo rijd je een 15 jaar oude S-Klasse. Let er wel op dat je de dagwaarde niet zelf kunt bepalen. Dat doet de belastingdienst voor je. Je kan het overigens ook een 15 jaar oude Aygo als youngtimer inzetten. Dan heb je nóg minder bijtelling.

Gave en dure auto’s

Misschien wel de belangrijkste reden. Kijk eens wat je allemaal kunt kiezen! Zeker als je de wat duurdere pareltjes opzoekt, is er een hoop te genieten voor de liefhebber. Premium sloepen, snelle stationwagons, grote 4×4’s of statige cabriolets: de keuze is reuze.

Fijnere motoren

Niets rijdt zo machtig als een grote motor met veel clinders. Tegenwoordig heb je met een viercilinder meer dan voldoende vermogen en koppel. Sterker nog, vaak zijn de eenvoudige vierpitters van nu sneller dan de zes- en achtcilinders van toen. Maar de rust in het interieur is ongekend. Het zit gedeeltelijk tussen de oren, maar de gelijkmatige krachtsontplooiing is iets dat je elke keer dat je snelheid maakt kunt appreciëren.

Kosten op de zaak

We gaan er zo nog even verder op in qua kosten. Youngtimer rijden brengt kosten met zich mee. Maar het mooie is: dat kan dus allemaal op de zaak. Dus alle reparaties, onderhoudsbeurten en dergelijke kunnen allemaal op de zaak. Dus je kunt de BTW terugvorderen én het gaat van je belastbare inkomen af (in vergelijking met als je het zelf privé zou betalen, uiteraard).

Nadelen Youngtimer regeling

Het is uiteraard niet allemaal hosanna, rijden met youngtimers. Nou, eigenlijk is dat wel het geval, maar je moet met twee dingen goed rekening houden. Ten eerste is het geen nieuwe auto, ten tweede zul je de portemonnee moeten trekken. We lichten het hieronder even toe:

Niet de laatste veiligheidsopties

Tegenwoordig zitten auto’s helemaal vol met veiligheids-verhogende items. Zowel op het gebied van passieve als actieve veiligheid. Die heb je met een oude auto minder tot niet. Nu zal het met een S500 uit 2006 wel meevallen. Die auto was enorm zijn tijd vooruit, maar als je bijvoorbeeld een BMW 5 Serie (E39) rijdt uit 2001, dan moet je toch wel wat concessies doen. Niet alleen (of zeer) qua airbags, maar wel qua dynamische hulp- en assistentiesystemen. Als je tien jaar in een moderne lease auto hebt gereden, doe je een paar stappen terug in zo’n youngtimer.

Niet de laatste electronica

Ja, we gaan even door met het feit dat de auto niet nieuw is. Op het gebied van electronica en infotainment zijn er enorme stappen gezet. Sterker nog, qua electronica zijn de ontwikkelingen bizar snel gegaan. Voor de context: de jongste youngtimer is net zo oud als de oudste iPhone, ongeveer. Dus ook al heb je niet de nieuwste smartphone op het moment, de kans dat je deze eenvoudig kunt aansluiten op het infotainmentsysteem van je youngtimer is vrij klein, Ook zijn er vaak geen updates meer voor vanuit de dealer. Gelukkig zijn er veel opties en mogelijkheden achteraf. Of je monteert een Brodit-houder voor je smartphone en werkt daarmee.

Duur in aanschaf

Omdat Youngtimers fiscaal aantrekkelijk zijn, zijn de prijzen vaak wat hoger. In sommige gevallen kan het lonen om de prijzen van 13-14 jaar oude exemplaren in de gaten te houden. Dat is op zich wel frappant, de dagwaarde stijgt namelijk op het moment dat de auto’s 15 jaar oud zijn, juist vanwege deze Youngtimer regeling.

Soms twijfelachtige uitstraling

Uiteraard is het smaakafhankelijk. Nu kan een liefhebber een echte Audi RS of Mercedes AMG waarderen, maar niet alle kopers hebben dat. Dus als je met je fout opgetuigde S400 AMG UITGEVOERD!!1! Komt voorrijden, kan het zijn dat klanten ietwat bedenkelijk kijken. Sommige vinden het juist weer leuk. Natuurlijk, een nette originele Volvo V70 is altijd goed, maar je kan soms vrij snel aan de foute kant van correct zitten.

Hoger verbruik

Tegenwoordig zijn auto’s behoorlijk zuinig. De normale auto’s zijn erg zuinig en de dikke auto’s redelijk zuinig. Veel oude youngtimers zijn dat niet. Vaak heb je te maken met ouderwetse automaten die veel vermogen opslokken en relatief weinig koppel leveren. Het verbruik kan dan behoorlijk tegenvallen. Zeker als je ook nog eens veel kleine stukjes rijdt.

Hoog risico op extra reparatiekosten

Een 15 jaar oude auto brengt meer onkosten met zich mee. We trappen daarmee een open deur in. Toch kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken. Want vaak kiest men als youngtimer een fraaie BMW, Jaguar of Audi. De vraagprijs mag dan wel flink gedaald zijn, de kosten voor het onderhoud zijn dat absoluut niet. Dus in plaats van de auto gewoon bij de garage achterlaten en een all-in leaseprijs, zit je met samengeknepen billen te wachten op het telefoontje van de werkplaatschef.

Aandachtspunten Youngtimer regeling:

Daarnaast zijn er nog paar punten waar je even goed rekening mee moet houden met het rijden van een youngtimer.

Dagwaarde

Het percentage voor youngtimers is vastgesteld op 35%. Dat is een hoger percentage, maar wordt gerekend over de dagwaarde. Die dagwaarde is niet iets waar je zelf mee kunt sjoemelen. De Belastingdienst berekend dit op basis van de ‘WEV’, oftewel de Waarde Economisch Verkeer. Dus met een telex, koerslijst en verkoopsites wordt de waarde achterhaald.

Verzekeringswaarde

Ook de verzekeraar gaat kijken naar de dagwaarde. Waar de fiscus kijkt naar globale gemiddeldes op basis van leeftijd en kilometerstand, is de verzekeraar veel specifieker. Die kijkt veel meer naar uitrusting, staat, onderhoud en bijzondere quirks en features van de auto. Dus de fiscus ziet een E60 M5, de verzekeraar een handgeschakelde M5 in Messing Individual lakkleur met bijzondere Champagne Individual-bekleding. De dagwaarde zal aanzienlijk hoger zijn bij de verzekeraar dan bij de belasting.

Afschrijving

Je kan de auto afschrijven. Dat is handig, want ook die kosten kun je van de zaak afschrijven. Maar reken jezelf niet te rijk, ondanks dat je naar nul kunt afschrijven, is het doorverkoopbedrag gewoon winst. Dat is op zich erg logisch en handige mensen kunnen de auto goedkoop aan zichzelf privé verkopen, maar houd er wel even rekening mee.

Oude auto’s zijn niet altijd youngtimers

Elke auto tussen 15 – 25 jaar is officieel een Youngtimer. Maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen een yongtimer en gewoon een oude auto. Veelal wordt met elke auto van 15 jaar of ouder geadverteerd als Youngtimer. Die auto’s hebben niets te maken met de pareltjes van youngtimer-boeren uit het land. Je kent ze wel, de fraaie premium waar goed voor gezorgd is, voorzien zijn van de nodige optie en weinig hebben gelopen zodat je er nog eventjes tegenaan kunt gaan.

BTW correctie

Dit is een klein addertje onder het gras. Je kan namelijk niet zomaar privé in een youngtimer van de zaak rijden, ook al betaal je bijtelling. Het gaat in dit geval om de kilometers. Je kan namelijk géén BTW terugvorderen op privé afgelegde kilometers. Middels kilometeregistratie kun je dit uiteenzetten en verrekenen. Heb je daar (logischerwijs) geen zin in, dan betaal je een correctie percentage van 1,5%. Als het een BTW-auto betreft, dan is het 2,7%.

Politieke onrust

Op dit moment leven we in een land waar er veel gebeurt omtrent het klimaat. Deze youngtimers zijn niet bijzonder milieuvriendelijk. Er doen al langer de geruchten dat de youngtimer regeling zijn langste tijd heeft gehad. Je wil natuurlijk niet een groot bedrag in een youngtimer investeren om twee jaar later geen fiscale tegemoetkoming te hebben.

Conclusie Youngtimer regeling

Dus, dan rest nu de vraag: moet je dat wel willen, zo’n Youngtimer? Dat hangt helemaal van je eigen situatie af. Ondanks de fiscale voordelen, zijn er wel degelijk kosten waar je rekening mee moet houden. Een beetje overtuiging heb je wel nodig. En waar je een Outlander PHEV of Model 3 écht goedkoop kon rijden, gaat die vlieger niet op voor een youngtimer. De regeling is eigenlijk meer een reële correctie die interessant kán uitpakken.

