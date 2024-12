De toekomst van de Volvo-stationwagon ligt in jouw handen

Wil je de Volvo-stationwagon laten leven in de toekomst? Laat dat dan aan Volvo zien!

Volvo bewijst een bijzonder kundige fabrikant te zijn van crossovers en SUV’s. Niet voor niets scoren de 30’s, 40’s, 60’s en 90’s zo goed. Je zou daardoor bijna vergeten dat Volvo eerder een andere, veel coolere specialiteit had: stationwagons. Ook de mensen die het bij Volvo voor het zeggen hebben, merken dit. Zolang wij, de autokopers, geen lage gezinsauto’s kopen, brengt Volvo ze ook niet terug.

Dat klinkt en is logisch, maar de situatie kan veranderen. Nu BMW de i5 Touring heeft, VW de ID.7 Tourer en de Audi A6 e-tron onderweg is, zijn er wat degelijke Duitse mogelijkheden voor elektrische stationrijders. En dan zijn er ook nog elektrische stationwagons als de Nio ET5 Touring, Peugeot e-308 SW, MG 5 en de Opel Astra Sports Tourer Electric. Moet oer-stationmerk Volvo ook niet op deze hooiwagen springen?

Het Britse Auto Express bevraagt Volvo-baas Jim Rowan hierover. Denkt hij al na over een elektrische Volvo-stationwagon voor in de toekomst? ”Ja natuurlijk doen we dat. We moeten naar ons assortiment kijken”, zegt Rowan. Het elektrische Volvo-assortiment heeft nu aan de onderkant de EX30 en aan de bovenkant de EX90. Er tussenin zitten de EC- en EX40. ”De rest moeten we opvullen. Een deel daarvan is best gemakkelijk en voor een ander deel moet je keuzes maken.”

Fans willen een elektrische Volvo-stationwagon

Kennelijk zijn er genoeg liefhebbers die Rowan hebben benaderd voor een lange, lage EV. ”Ik krijg zoveel emails waarin wordt gevraagd wanneer iemand een echte elektrisch wagon gaat bouwen – voornamelijk mensen uit het noorden van Europa”, aldus de Volvo-baas.

Het concept voor de Volvo ES90. Een paar aanpassingen aan deze elektrische sedan en je hebt een stationwagon, nietwaar?

Het lijkt erop dat we dat vooral moeten blijven doen. Rowan fantaseert namelijk over een elektrische station en zelfs een ruigere Cross Country-versie. Rowan: ”Zou dat iets zijn dat zou werken in ons portfolio? Ik ga daar nu geen antwoord op geven, maar ik zal zeggen dat het iets is dat logisch is voor ons om naar te kijken.” Dat klinkt veelbelovend.

Het probleem voor Volvo

Rowan fantaseert nog even verder: ”Kunnen we een echt mooi ontworpen en slimme wagon bouwen? Ja, natuurlijk kunnen we dat.” Het euvel voor Rowan zit ‘m in het financiële plaatje. ”Het punt is echt of we het moeten doen. Is er genoeg marge, is er genoeg vraag naar zo’n auto? Gaan mensen echt zeggen ‘oké, ik heb liever een mooi ontworpen stationwagon dan een sedan of een SUV?’ Denken we dat de markt terug in de richting gaat?”

Volgens de Volvo-baas zit de markt van stationwagons al een tijdje in een dip in Europa. Het is dus een risicovolle gok om nu flink te investeren in een elektrische V90. Toch sluit Rowan het nogmaals niet uit. ”We gaan de komende vijf jaar, ieder jaar een nieuwe elektrische auto lanceren. Zal een elektrische stationwagon er daar een van zijn? Hou ons daarvoor in de gaten.” Dat gaan we zeker doen. Eerst maar eens de Volvo ES90 afwachten.