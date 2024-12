Officieel: nieuwe Honda Prelude komt in 2026, krijgt neppe DCT

Je moet nog even geduld hebben, maar de nieuwe Honda Prelude komt onze kant op.

Het kan nog gewoon anno 2024: een coupé die een comeback maakt en nog steeds een coupé is. Voor alle duidelijkheid: daarmee bedoelen we dus auto met een aflopende daklijn en twee deuren. Dat is de nieuwe, zesde generatie Honda Prelude.

De Honda Prelude concept die we in 2023 zagen gaat niet alleen ongewijzigd in productie, de auto komt óók gewoon naar Nederland. Daar zou je bijna niet meer op rekenen, maar dit heeft alles te maken met de aandrijflijn. Het wordt namelijk een hybride.

Daarom acht Honda de auto niet helemaal kansloos in Nederland en Europa. Al weerhoudt dat Honda er sowieso niet van om een model te leveren. De Civic Type R is immers ook vrij kansloos met een vanafprijs van €88.560. Maar dat terzijde.

Honda geeft verder nog niks prijs over de motor, maar wel iets over de transmissie. De nieuwe Prelude gaat een speciale Honda S+ Shift-transmissie krijgen. Deze “simuleert” het snelle schakelen van een DCT, aldus Honda.

Het is dus géén DCT, maar een CVT die schakelmomenten nabootst. Die technologie past Honda ook al toe op hun huidige hybrides, maar in de Prelude zal dit dus extra sportief aanvoelen. Hoe dat klinkt? Daar geeft Honda alvast een klein voorproefje van in de onderstaande video.

We weten nu ook wanneer we de nieuwe coupé kunnen verwachten. De nieuwe Prelude gaat volgend jaar al in productie, maar komt niet meteen naar Europa. Wij zijn pas in de eerste helft van 2026 aan de beurt.