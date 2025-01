Gaat deze Toyota Urban Cruiser wel potten breken?

Toyota probeert het gewoon opnieuw met de Urban Cruiser. Nu als elektrische auto en in vol ornaat op Het Autosalon van Brussel.

Kent u deze nog, nog nog? De Toyota Urban Cruiser. Een compacte SUV waar het merk in 2009 mee op de markt kwam. In een tijd dat niemand nog een compacte SUV wilde kopen, kwamen de Japanners met een compacte SUV. Daarmee liepen ze 16 jaar geleden voor de troepen uit. De markt was er nog niet klaar voor.

Inmiddels heeft elk zichzelf respecterend merk een hele line-up aan SUV’s in het aanbod. Van klein tot groot. Van Duits tot Chinees. De mailbox ontploft hier de hele week met nieuwe SUV’s waarvan wij niet wisten dat er nog plek voor was op de markt. Daar kan er nog wel één bij moet Toyota gedacht hebben.

Volledig elektrische Toyota Urban Cruiser

Voor degene die het origineel alweer was vergeten, hierboven nog een fotootje van de oude Urban Cruiser. Links de nieuwe (voor wie twijfelde). Waar de eerste misschien niet zo’n succes was, moet de nieuwe toch echt potten gaan breken.

Toyota heeft nog wel wat in te halen op het gebied van volledig elektrische auto’s en dus komt de nieuwe Toyota Urban Cruiser er alleen als EV. Qua formaat wordt de auto tussen de Yaris Cross en de Corolla Cross gepositioneerd. Het volledig elektrische alternatief voor beiden dus.

Voor ondergetekende is het een raadsel waarom de Yaris Cross en de Corolla Cross niet gewoon als EV op de markt worden gebracht. Met de full-hybrid aandrijving die de auto’s nu hebben zijn ze al half onderweg. Nu kiest het merk voor een SUV er tussenin, met een andere naam, terwijl je al twee goede auto’s hebt in het aanbod. Scheelt ook marketing budget, want je hoeft niet ook weer een nieuwe naam te laden. Maar dat terzijde.

Twee batterijpakketten

Later dit jaar komt ie naar ons land en dan kun je kiezen uit een 49 kWh batterijpakket of een 61 kWh batterijpakket. De eerste heeft 144 pk aan boord en de tweede komt met 174 pk. Van de 61 kWh variant komt ook een vierwielaangedreven versie met 184 pk.

Die AWD, zoals Toyota het noemt, moet een authentieke SUV gaan zijn. Inclusief lekkers als Trail Mode en Down Hill Assist Control. Als we naar de naam kijken lijkt het ons meer een SUV voor de stadsjungle, maar het kan dus wel!

Actieradius en prijs

In december was de wereldpremière en schreven we ook al over de nieuwe elektrische Toyota Urban Cruiser. Toen nog geen nieuws over de actieradius en de prijs. Nu staat de auto live te shinen in Brussel en worden we getrakteerd op een nieuw persbericht.

Helaas ook hier geen actieradius of prijs. Wat jammer is, want juist deze twee zaken zijn in de huidige overvolle markt van levensbelang. Wat te denken van bijvoorbeeld de Chinese BYD Atto 2 die ook op het Autosalon van Brussel te bewonderen is. Die is voorzien van een 45,1 kWh batterij en komt 312 kilometer ver.

Daar moet de elektrische Toyota Urban Cruiser toch wel minimaal aan gaan voldoen. Zeker als je bedenkt dat de auto naar verwachting een stuk duurder zal zijn dan bijvoorbeeld de Atto 2. Met als grootste USP dat de Urban Cruiser wel een Toyota is. Wellicht begrijpen we de keuze om de actieradius niet te noemen later als hij wel bekend wordt beter.

Zin om zelf al het hete autonieuws op Het Autosalon Brussel te gaan bekijken? Dat kan nog tot en met zondag 19 januari.