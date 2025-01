Zie jij van welk merk deze betaalbare nieuwe crossover is?

Denk er maar een badge bij.

Nu de beurzen in Tokio, Las Vegas en Brussel in volle gang zijn, stromen de autobekendmakingen binnen. Ook Chinese EV-merken delen mee in de malaise. Al een idee wat voor auto dit is? We houden al op met dit spelletje: maak kennis met de BYD Atto 2, het iets kleinere broertje van de 3.

De Atto 2 staat al sinds het einde van vorig jaar op Nederlands kenteken. 28 stuks kregen al voor deze presentatie gele platen. Het model werd ook al een tijdje verkocht in China onder de naam Yuan Up, maar dat is op zich niet zo interessant voor jou. Wat wel interessant kan zijn, is het feit dat ie ergens in dit kwartaal in de BYD-showroom moet staan.

Kleine, grote broer

De Atto 2 moet een betaalbaar pakket bieden voor mensen die een SUV willen rijden. Kortom, een crossover voor ongeveer 30k. Hoewel de 2 kleiner is dan de Atto 3 zijn de verschillen niet enorm. De Atto 2 is 4,31 meter lang, 1,83 meter breed en 1,675 meter hoog. Da’s 14,5 centimeter korter, 20 centimeter slanker en minder hoog dan de 3. De wielbasis meet 2,62 meter wat dan weer 10 centimeter korter is dan de 3. Niet heel veel kleiner dan zijn grote broer dus. Door zijn afmetingen mag je de Atto 2 vergelijken met de Citroën e-C4.

In die meters carrosserie doet BYD weinig inspirerends. Plak er iedere andere badge op van een Aziatisch merk en je gelooft het. Natuurlijk is er een led-verlichtingsstrip op de voor- en achterzijde. De achterlichten zelf zijn nog wel best stijlvol in hun achtvorm. Je kunt de BYD Atto 2 straks bestellen in het grijs, groen, wit en zwart.

De binnenkant is evenmin verrassend. De deurgrepen hebben subtiele verlichte omlijstingen, wat nog een leuke touch is. Verder is er een panoramisch dak en zijn er fysieke knoppen waar BYD erg trots op is. Achterin de kofferbak kun je 400 liter kwijt en met de achterbank naar beneden 1.340 liter.

Bovenop de batterij staan

BYD is verzot met de LFP-batterij en dus krijgt ook de Atto 2 dit type lithium-ijzerfosfaat batterij. De accu is helemaal verwerkt in het chassis. Sterker nog, de bovenste afdekking is tevens de vloer voor degenen die achterin zitten. Je staat dus letterlijk met je voeten op de batterij. Dit doet BYD zodat er meer ruimte in de auto is en zodat de auto stijver wordt.

Bij de introductie krijgt de standaard-Atto 2 een 45,1 kWh-batterij. Daarmee moet je volgens de WLTP-berekeningen 312 kilometer ver kunnen komen. Niet heel indrukwekkend inderdaad. Er is één elektromotor die voorin ligt en 130 kW (177 pk) produceert.

Een van de belangrijkste factoren van deze BYD Atto 2 is natuurlijk de prijs. Die meldt het bedrijf nog even niet. We hebben navraag gedaan bij BYD, dus wellicht dat we later wel een prijs kunnen communiceren. Mocht ie tussen de Dolphin en de Atto 3 worden geplaatst, dan ligt de Nederlandse prijs tussen de € 36.190 en de € 39.690. De grote vraag is dan: waarom voor dit kleintje kiezen als Dacia de Bigster heeft voor nog minder? Wil je echt zo graag elektrisch rijden?