Airconditioning? Zet een Bugatti Chiron in de woonkamer

In de categorie bizarre feitjes hebben we vandaag de Bugatti Chiron en de airconditioning.

De Bugatti Chiron is een auto die net even wat anders is dan de rest. Dat kunnen we allemaal wel eens zijn. De Chiron is tot bizarre dingen in staat. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Bugatti dan ook extreme dingen moeten doen. Een auto 400 laten lopen is niets nieuws. Bugatti is echter het enige merk dat dit weet te combineren met een uniek stukje comfort.

Dit laatste was natuurlijk een uitdaging. Zo heeft de Bugatti Chiron een relatief groot glasoppervlak. Mocht je op een zonovergoten dag 400 km/u willen aantikken, dan is het belangrijk dat het interieur goed koel blijft. Hier lag een unieke uitdaging in vergelijking met een normale personenauto. Bugatti heeft dit opgelost door een airconditioning met een kracht van 10 kW te gebruiken. Daarnaast zijn er ook nog twee grote condensatoren geïnstalleerd.

Volgens Bugatti is de airconditioning krachtig genoeg om een appartement met een grootte van 80 m2 te koelen als je de deuren van de Chiron opent. Mocht je de ruimte hebben en je huis willen verkoelen, dan moet je dus even de hypercar naar binnen rijden. Airco aan en geniet van je koele zomer!