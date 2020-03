Gaat Land Rover stoppen met de diesel V8?

Volgens de laatste geruchten gaat de nieuwe Land Rover dieseltopper een zescilinder hybride zijn. Daardoor is er geen plek meer voor de diesel V8 en stopt Land Rover met deze iconische motor.

Collega @willeme voorspelde het eind vorig jaar al: de diesel achtcilinder van Land Rover heeft zijn langste tijd gehad. Nu verklaren anonieme bronnen binnen JLR hetzelfde tegen Autocar. Na de introductie van een benzine viercilinder mild hybrid in zowel de Evoque als de Discovery Sport, wil Land Rover die technologie nu ook gebruiken in combinatie met diesels. Twee dieselmotoren, om precies te zijn, allebei zescilinders.

Technische details zijn ook al bekend. De eerste gaat D300 heten en wordt een 3,0 liter-zescilinder die 300 pk produceert. Dit wordt dus een mild hybrid-systeem, ook wel bekend als 48V-systeem. Dergelijke systemen zijn minder goed voor het milieu dan volwaardige (plug-in-)hybrides, maar zijn wél goedkoper en makkelijker te implementeren, vandaar de keuze.

De D300 gaat Land Rover gebruiken in de HSE-, HSE Dynamic- en de Autobiography Dynamic-uitvoeringen van de Range Rover Sport. De HST-uitvoering krijgt een opgevoerde variant van die D300. Deze gaat D350 heten en genereert 350 pk. Daarmee komt, volgens Autocar, een eind aan de 4,4 liter-V8 diesel. Heel gek is dit niet, deze motor is inmiddels tien jaar oud en gebaseerd op een Ford-motor.

Die D350-motor moet 700 Nm koppel genereren, waarmee de Range Rover Sport in 6,5 seconden van nul naar honderd km/u moet kunnen rijden. De top is 225 km/u. Met die motor moet je 12,5 kilometer op een liter diesel kunnen rijden, terwijl je 210 gram CO2 per kilometer uitstoot. Deze cijfers zijn beter dan die van de diesel V8, aldus Autocar.

Allebei de motoren moeten ook beschikbaar komen voor ‘grote’ Range Rover, waarbij de nul-naar-100-tijd met de D350 7,1 seconde is. De CO2-uitstoot is hierbij 225 g/km. Deze D350 zal alleen beschikbaar zijn op de top-uitvoeringen van de Range Rover.

Vermoedelijk toont JLR deze nieuwe motoren bij de facelift van de XF of de F-Pace. Autocar schrijft dat de introductie van deze auto’s al was verwacht, maar dat het coronavirus voor uitstel heeft gezorgd. Daardoor kunnen we dus nog heel even genieten van die diesel V8, voor we over moeten gaan naar een hybride-zes-in-lijn.