Gaat Max Verstappen dan volgend jaar toch naar Mercedes?

Het lijkt erop dat George Russell meer weet dan wij…

Er wordt al heel lang over gespeculeerd, maar nu lijkt het toch echt in de pijplijn te zitten. Dat roddelen wij niet bij elkaar, nee George Russell zegt tegenover Sky Sports dat Mercedes met Max Verstappen in gesprek is voor volgend seizoen.

In Spanje hadden de twee nog dikke ruzie op de baan en nu in Oostenrijk zit Verstappen Russell al weer dwars. Vooralsnog niet op de baan, in de eerste vrije training rijdt George de snelste tijd, voor Verstappen. Maar buiten de baan wel.

Contractbesprekingen Russell on hold

George zijn eigen contractbesprekingen met teambaas Toto Wolff lopen namelijk vertraging op door MV1. Omdat Toto aan de babbel is met Max blijft Russell voorlopig nog in het ongewisse over zijn toekomst. Hij heeft immers nog geen contract op zak voor volgend jaar.

Aangezien de twee ook niet altijd even makkelijk door één deur kunnen is het moeilijk voor te stellen dat beiden tegelijk voor Mercedes kunnen rijden. Aan de andere kant kan het ook extra entertainment opleveren. Zelf maakt Russell zich geen zorgen, hij presteert goed en zoals hij zelf zegt: elk Formule 1 team heeft twee stoeltjes.

Gaat Verstappen dan toch naar Mercedes?

Max Verstappen kan niet zomaar naar Mercedes want hij heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing. Maar in dat contract zou een ontbindingsclausule zijn opgenomen die het mogelijk maakt om onder het contract uit te komen als de prestaties tegenvallen. Dit jaar is het worstelen voor onze landgenoot en dus regent het speculaties over volgend seizoen als de regels ook nog eens veranderen.

Onder die nieuwe regels wordt Mercedes kansrijk geacht en wat dat betreft is de flirt tussen Toto en Max geen verrassing. De geruchten rondom Mercedes en Verstappen gaan al heel lang, maar nu is in ieder geval via Russell bevestigd dat zijn team praat met Max Verstappen over een overstap.