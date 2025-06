Max Verstappen heeft toch spijt van inrijden op Russell

Het siert Max Verstappen dat hij toch nog spijt heeft van zijn actie op George Russell.

Zal het Kelly geweest zijn die hem thuis heeft vermaand? Was het de nachtrust waar de actie keer op keer terugkwam in zijn dromen? Wat het ook geweest is. Max Verstappen betuigt toch spijt tegen George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje, gisteren.

In het heetst van de strijd voerde de Nederlander een idiote actie uit. Max ramde George Russell uit pure frustratie. Kijkers, maar ook commentators wisten niet wat ze zagen. Wat doet hij nou? Achteraf bleef Verstappen achter zijn actie staan. Russell moest maar tissues meenemen voor het huilen.

Nog geen 24 uur later volgen er toch excuses van Max Verstappen richting George Russell. De innerlijke Jos is tot rust gekomen en ook Max ziet in dat het toch niet helemaal kosjer is geweest wat hij deed in Barcelona.

Op zijn eigen Instagram geeft de wereldkampioen tekst en uitleg. Natuurlijk gaat Max niet zover om zich hart-tot-hart tot George uit te spreken, maar hij heeft in elk geval toe dat dit incident niet had mogen gebeuren.

In de post omschrijft Verstappen dat hij behoorlijk gefrustreerd was gisteren. You don’t say. Hij zegt altijd alles te geven en dat de emoties soms hoog op kunnen lopen. De Nederlander sluit af met de woorden dat je samen wint, maar ook samen verliest als team. Max neemt zijn bulldozer mee naar Montreal, waar de volgende Grand Prix op het programma staat.

De onethische actie van Verstappen kwam hem duur te zijn. In het strijd voor het kampioenschap heeft hem serieus punten gekost. De beuk richting Russell resulteerde in een tijdstraf van 10 seconden, waardoor hij als P10 eindigde. Ook incasseert hij een straf op zijn licentie. Nog één keer op dergelijke wijze in de fout en Max moet voor straf een race langs de kant zitten. Dat kan de Nederlander zich niet permitteren, niet als hij nog mee wil dingen voor het kampioenschap.