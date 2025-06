Lagere maximumsnelheid Amsterdam een belachelijk groot succes

De verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur in Amsterdam is een groot succes, aldus de gemeente.

De gemeente Amsterdam (bekend van automobilistje pesten) heeft een jaar na invoering van de nieuwe maximumsnelheid binnen de ring een evaluatie uitgevoerd. Uit die evaluatie blijken alle verwachtingen te kloppen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst vindt de resultaten hoopgevend en meldt: geloof mij maar: het is unaniem een belachelijk groot succes.

Niet haar letterlijke woorden hoor, maar het komt wel lekker uit dat het onderzoek onderstreept dat de verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur het reservaat Amsterdam alleen maar positieve dingen gebracht heeft.

Minder ongelukken

Natuurlijk is langzamer rijden goed voor het milieu, maar nog veel belangrijker is dat er uit onderzoek blijkt dat het aantal ongelukken tussen motorvoertuigen, (elektrische) fietsen en voetgangers met vijftien procent is afgenomen in het laatst jaar zo lezen we bij stadszender AT5.

Het was wel even wennen. Dat blijkt ook uit de cijfers, want een krappe meerderheid van 63 procent van de automobilisten hield zich helemaal of bijna (wat bedoelen ze daar dan mee?) aan de nieuwe snelheid. Twintig procent reed rond met 40 kilometer per uur en de rest had geen boodschap aan de nieuwe regel. Dit zijn gemiddelden natuurlijk.

Het verkeersgeluid is afgenomen met 1,5 decibel en van de Amsterdammers zelf is zestig procent positief of zelfs zeer positief, aldus de gemeente.

Langer in de bus

Door de nieuwe snelheid zit je in ons hoofdgehucht wel veertig seconden langer in de bus. Een ritje met de tram duurt wel tien seconden langer. Ook dit zijn natuurljk gemiddelden, maar tevens verwaarloosbare cijfers. Daar heb je dus geen last van.

De hulpdiensten waren een zorgenkindje voorafgaand aan de invoering. Zouden die niet teveel worden opgehouden? Er zijn 8.000 brandweerritten en 50.000 ambulanceritten geanalyseerd en ook hier blijkt maar één conclusie mogelijk: het is unaniem een belachelijk succes.

Wat ook positief is voor de Stopera is dat de nieuwe snelheid geld op brengt. Het blijft oppassen geblazen in het reservaat Amsterdam, want de gemeente blijft overal (flex)flitsers inzetten om de 30 kilometer per uur af te dwingen.

Na Amsterdam overal max 30?

Waarom nu weer die aandacht voor Amsterdam op je favoriete blog over auto’s vraag je? Nou als de gemeente Amsterdam na 29 oktober naar Den Haag komt zou het ons niet verbazen als niet alleen de 130 kilometer per uur op die paar stukjes weg weer wordt afgeschaft, maar ook dertig kilometer per uur in de stad standaard gaat worden. Het is immers unaniem een belachelijk succes in Amsterdam…