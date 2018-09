Gaat McDonald’s 6 gangen diners aanbieden?

Wij zien immers geen andere oplossing.

Elke automobilist krijgt er in zijn leven weleens mee te maken: de McDonald’s. Het was ooit Ray Kroc die het gezellige familierestaurant van de gebroeders McDonald’s om wist te zetten naar hyper-efficiënte kilojoule-tempels waarvan er nu meer dan 37.000 op de wereld zijn. Daarmee is het mondiaal verreweg de meest succesvolle hamburger-keten. De transvet-verstrekkers zijn ook in Nederland zeer populair. Er zijn bijna 250 vestigingen alwaar je terecht kan voor je dagelijkse portie natrium, glucose en verzadigde vetten.

Van die 245 vestigingen zijn er 165 uitgerust met een McDrive, zodat je tijdens je autorit zeker van kunt zijn dat er absoluut geen tekort is aan koolhydraten. We hebben echter zo’n gevoel dat McDonald’s zijn menu’s ernstig gaat aanpassen. Op zijn minst met haute cuisine 6 gangen diners en Bib Gourmand classificatie. Het nieuws kwam gisteren binnen dat McDonald’s samen gaat werken met energieleverancier Nuon. Eind dit jaar worden namelijk de eerste laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst bij 168 vestigingen. Het plaatsen van al deze laadpalen gaat ongeveer zo’n 3 jaar vergen.

Alle betrokken directors en directeuren zien hiermee de wereld weer een stukje duurzamer worden door toedoen van hun respectievelijke bedrijven. Heel goed bedoeld allemaal, maarreh: McDonald’s? Dat is een vreemde combinatie. Niet zozeer vanwege dat ze maatschappelijk bewust zijn, dat proberen ze al jaren. Het gaat ons meer om de laadduur. We schrijven net dat de twee uur die het vergt om de nieuwe Citroën C5 Aircross Hybrid ‘best vlot’ is.

Maar twee uur eten bij de McDonald’s? De restaurants zijn dusdanig ontworpen om mensen binnen te lokken: denk aan enorme parkeerplaatsen, een ruim opgezette speeltuin voor de kinderen en diverse aanbiedingen. Maar heb je eenmaal je lauwwarme bestelling afgehaald bij de kantine-juffrouw, dan moet je gaan zitten op die express rechte bankjes, zodat je niet lekker kunt zitten. Het eten is expres niet al te warm, zodat je het sneller eet.

Dat is allemaal niet erg, je weet dat van te voren. Je gaat ook niet naar de rosse buurt voor een goed gesprek en een knuffel. Maar een restaurant dat er op is ingericht om zijn gasten zo snel mogelijk naar buiten te werken, biedt tegenwoordig dus laadpalen aan. Schiet mij maar lek. Het zijn weliswaar snellaadpalen, maar toch. In 20 minuten kom je tegenwoordig al een heel eind (in sommige gevallen tot 80%), maar 20 minuten bij een McDonald’s is een hele lange zit. Daarbij kunnen we ook zeuren over de aanname dat de gemiddelde bestuurder van een elektrische auto of PHEV een stuk duurzamer door het leven gaat en hun tarwegras-smoothie en quinoa-crackers van thuis hebben meegenomen. Behalve de Outlander-rijders, natuurlijk. (via: Groen7.nl)

Image-credit: autojunk.nl door @schoen85